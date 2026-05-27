“A Uribe lo necesitamos en la batalla… siempre lo voy a honrar. Él jamás votaría por Cepeda”: Abelardo de la Espriella le envía mensaje al expresidente

Abelardo de la Espriella, en entrevista con SEMANA, le envió un mensaje a expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático. Según el candidato presidencial, el exmandatario “ni será vetado ni será rechazado” en el modelo de país que propone.

“Yo entiendo el devenir político. Tiene su candidata, tiene su partido. El país será otro el lunes. En ese país que yo visualizo para Colombia, una patria milagro, Álvaro Uribe Vélez ni será vetado ni será rechazado. Es un hombre al que yo respeto profundamente, lo quiero, lo admiro y ha sido motivo de inspiración para toda esta batalla patriótica que estoy dando. A Uribe lo necesitamos en la batalla y donde quiera que esté siempre lo voy a honrar", dijo De la Espriella.

Y calificó a Uribe Vélez de “patriota” y aseguró que no existe posibilidad de que vote por Iván Cepeda, en caso de que haya segunda vuelta.

Abelardo de la Espriella Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“No hay ninguna posibilidad de que Uribe vote por Cepeda. Tengo la absoluta certeza de que Uribe jamás votaría por una fórmula como Cepeda y la señora que lo acompaña en la Vicepresidencia. Es un hombre que defiende valores y principios democráticos, cosa que no tiene nada que ver con lo que defiende Cepeda", manifestó.

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Además, aseguró que las bases del Centro Democrático no están con Paloma Valencia, sino en su campaña desde “hace rato”.

“Están acá hace rato y se los agradezco. Yo represento la verdadera doctrina uribista. Ya no es de Uribe, ni de Paloma, ni del Centro Democrático. Es un legado a la democracia colombiana. Es una doctrina que no tiene dueño. Lo que hice yo fue acogerla y actualizarla. Le sirvió mucho a Colombia en un momento muy complejo", agregó.

Y según De la Espriella, la que defiende esa doctrina es su candidatura, “quien representa y encarna esa visión del país, más moderna y actualizada”.