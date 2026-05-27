Abelardo de la Espriella sobre Paloma Valencia: “Ella no tiene ninguna posibilidad, su campaña se desinfló”

A cuatro días de las elecciones presidenciales, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella le respondió a Paloma Valencia tras sus recientes ataques en diferentes escenarios.

En entrevista exclusiva para SEMANA, De la Espriella dijo que Valencia “no tiene ninguna posibilidad” y que su “campaña se desinfló“.

Las propuestas de Abelardo de la Espriella en 13 puntos clave

“Yo tengo todo el respeto y consideración con Paloma, porque meterse en esto no es nada fácil y ella, en este momento, es presa de las presiones y de la caída de su campaña, porque es evidente que la campaña se ha desinflado”, dijo puntualmente De la Espriella.

Además, el candidato presidencial aprovechó para decirle a Valencia que los únicos “enemigos” a derrotar en esta contienda electoral son Iván Cepeda, también aspirante a la Casa de Nariño, y el presidente Gustavo Petro.

Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella, le habla a Paloma Valencia: “No querrá ella que se vaya como le pasó a Miguel Uribe”

“Yo no tengo por ella sino respeto y consideración, lo propio por el presidente Uribe, y estoy concentrado en derrotar al heredero de Petro y las Farc, que es quien representa un gran peligro para nuestra nación, porque quieren imponer un modelo político, económico, social y cultural que ha sido un fracaso en todo el mundo y no lo vamos a permitir”, agregó.

En tal sentido, De la Espriella insistió en que tiene toda la determinación para enfrentar, derrotar y castigar a “Petro y su heredero, que son los únicos enemigos”.

Por su parte, Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella, opinó en SEMANA que el candidato Cepeda representa principios y valores muy diferentes a los que ellos fomentan como familia.

Abelardo de la Espriella y su esposa, Ana Lucía Pineda, en entrevista exclusiva para SEMANA. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

“Abelardo ha manifestado en muchas ocasiones la defensa de la familia, de los valores y de la religión. Abelardo tampoco está, al igual que yo, de acuerdo con la paz total. Nos damos cuenta de que hoy en día la criminalidad y las extorsiones azotan a todos los barrios y ciudades de Colombia. Y Abelardo quiere acabar con eso. Entonces, son muchas las diferencias, son polos opuestos los dos. Yo definitivamente no estoy de acuerdo con eso”, manifestó Pineda en exclusiva para SEMANA.