“Ganaremos en primera vuelta, el pueblo se hartó de los de siempre y nos vamos a ver el Mundial de una”: Abelardo de la Espriella le habla a la oposición

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella estuvo en entrevista con el director general de SEMANA, Yesid Lancheros, y habló a cuatro días de la primera vuelta presidencial.

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El aspirante aseguró que está tranquilo por el trabajo realizado durante toda la campaña presidencial y que “todo el asunto” se puede resolver el próximo domingo 31 de mayo.

De la Espriella aseguró que los colombianos tienen en sus manos la decisión de evitar una segunda vuelta presidencial y entregó las razones por las cuales debería darse una definición este domingo:

“Esto no es una candidatura, es un movimiento popular. La dimensión de un movimiento como este no se alcanza a medir del todo. Si ven las encuestas, mi crecimiento ha sido exponencial y estoy seguro de que, con ese fervor de todas las regiones, ganaremos en primera vuelta”.

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Abelardo dijo que, entre otras cosas, Colombia se ahorraría 300 mil millones de pesos si no se realiza la segunda vuelta presidencial, razón por la cual pidió apoyo en las urnas.

Aseguró que, si gana el 31 de mayo, habrá más tiempo para un empalme con el Gobierno Petro y así empezar con el pie derecho el 7 de agosto de 2026:

“Nos evitamos cosas complicadas y habría una transición adecuada. Además, derrotaríamos en primera vuelta a los de siempre y a los que nos han traído a este punto, porque no solamente es culpa del Gobierno Petro”.

Reiteró que su campaña no ha sido financiada “por grandes grupos económicos” y que está acompañado por los mejores del país, y puso como ejemplo a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

El candidato aseguró que su crecimiento le permitiría obtener el 51 % que se requiere para ganar el próximo domingo y que, para sus seguidores, lo mejor es derrotar a Iván Cepeda.

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Aunque las encuestas muestran que, por ahora, ninguno de los candidatos ganaría en primera vuelta, la realidad es que, si el abstencionismo se reduce, los resultados electorales podrían cambiar ampliamente.

De la Espriella aseguró que la gente lo está acompañando porque no pertenece a ningún sector político y que los colombianos están cansados de los partidos tradicionales.

Abelardo De La Espriella y su esposa, Ana Lucía Pineda. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Durante toda la entrevista, el candidato estuvo acompañado de su esposa, Ana Lucía Pineda.