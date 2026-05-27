Abelardo de la Espriella revela dónde sería su posesión presidencial y si viviría en la Casa de Nariño

En su entrevista con el director de SEMANA, Yesid Lancheros, el candidato Abelardo de la Espriella entregó detalles de lo que sería su gobierno. El Tigre aseguró, por ejemplo, que en el primer día de gobierno expediría 90 decretos sobre los temas más urgentes e importantes del país.

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El candidato respondió a la pregunta de cómo se imagina su posesión presidencial y dijo que ha pensado que quisiera que fuera en una guarnición militar para hacerles un homenaje a los héroes de la patria.

“No quiero pompa, no quiero fiesta, no quiero cocteles... Esa es de las cosas que detesto de lo público. Detesto esos protocolos. Necesito trabajar 20 horas al día porque el país va a quedar destruido”, dijo.

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De la Espriella aseguró que el país necesita un revolcón. “Este cambio de orden implica que se tenga una visión del país desde las regiones”, dijo.

Y, ante la pregunta de su viviría en la Casa de Nariño, aseguró que no quiere ejercer la presidencia desde la capital del país y, para rechazar el centralismo, ha pensado en despachar cada semana en un departamento de la patria.

“Es un error de los presidentes que no voy a cometer. Y no tiene ningún sentido, siendo yo un hijo de la provincia del Caribe”, anotó.