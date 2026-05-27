Hijos de Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, respaldan a Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella recibió el respaldo de dos hijos del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en su carrera por la Casa de Nariño.
El ‘guiño’ se hizo público este miércoles, luego de que se revelaran imágenes de la videollamada que sostuvo el Tigre, como se autodenomina el aspirante, con Eduardo y Flávio Bolsonaro (precandidato a al presidencia de Brasil).
“Un placer conversar, junto con mi hermano Flávio Bolsonaro, por videollamada con el candidato presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella, a quien muchos consideran el Milei colombiano por su perfil anti-establishment”, dijo Eduardo en su cuenta de X.
Él concluyó: “Al igual que nosotros, Abelardo tiene mano firme y promete una lucha dura contra los narcoterroristas, los favoritos de Petro, para que los trabajadores colombianos puedan volver a tener una vida digna, segura y próspera”.
🇨🇴 Un placer conversar, junto con mi hermano Sen. @FlavioBolsonaro, por videollamada con el candidato presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella @ABDELAESPRIELLA, a quien muchos consideran el “@JMilei colombiano” por su perfil anti-establishment.— Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) May 28, 2026
Al igual que nosotros,… https://t.co/3k26R3YyAx pic.twitter.com/is6DvX4QML