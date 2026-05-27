Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial, se refirió a una información falsa que ha circulado ampliamente en aplicaciones de mensajería en las últimas horas: que daría un paso al costado en la carrera por la Casa de Nariño y se sumaría a la campaña de Iván Cepeda, el aspirante del Pacto Histórico.

Miguel Uribe Londoño presenta su programa de gobierno: “Este plan son las banderas de mi hijo Miguel”

“Ante la circulación de una imagen falsa creada con inteligencia artificial en redes sociales, el candidato presidencial Miguel Uribe aclara que no ha renunciado a su candidatura ni se unirá políticamente a Iván Cepeda, como erróneamente se ha difundido”, comentó el equipo de prensa de Uribe Londoño.

Él reiteró que se medirá en la primera vuelta este domingo 31 de mayo, honrando el legado de su hijo, Miguel Uribe Turbay: “La luz de Miguel seguirá encendida hasta el último día de mi vida”.