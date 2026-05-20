El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño presentó su plan de gobierno para las elecciones del domingo 31 de mayo, en el que articuló sus propuestas alrededor de los ejes de autoridad, orden y economía social.

“Este plan son las banderas de mi hijo Miguel. Honrar su legado es hacer realidad sus ideas para que tengamos un país con seguridad, salud y sin corrupción, expresó Uribe Londoño.

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El aspirante a la Casa de Nariño menciona objetivos como recuperar la seguridad en los territorios, fortalecer la justicia, proteger a las familias, impulsar el empleo formal, defender la empresa, garantizar una salud sostenible y abrir oportunidades para jóvenes, mujeres, adultos mayores y regiones históricamente olvidadas.

El programa de gobierno lleva el lema de “por una sola Colombia” y sus primeras páginas son una dedicatoria a Miguel Uribe Turbay, el senador y precandidato presidencial víctima de magnicidio.

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El candidato plantea como banderas de su eventual gobierno alcanzar seguridad para las familias, implementar una lucha frontal contra la corrupción, mejorar el empleo y la productividad.

Además, Uribe Londoño también habla de salud para la vida, protección ambiental, mejores relaciones internacionales y una economía social que cierre brechas sin caer en extremos.

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En sus páginas propone un respeto total por la Constitución Política de 1991, relata que Colombia está ante una encrucijada histórica y deja claro su premisa de que “sin seguridad no hay libertad”.

“Hay quienes dicen que estoy usando a mi hijo para hacer política. Ojalá pudiera hacerlo. Ojalá pudiera tenerlo a mi lado. Oírlo. Discutir con él. Verlo caminar entre la gente, como lo hacía. Pero no puedo. No puedo porque el terrorismo me lo quitó”, escribió el candidato.

En el compendio de 122 páginas, el candidato recogió las posturas que fueron determinantes durante la vida política de su hijo, Uribe Turbay, y enumera los instrumentos y acciones que implementaría para hacer realidad cada una de sus propuestas.