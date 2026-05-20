“Se procederá”: Gustavo Petro habló de los fuertes enfrentamientos entre Angie Rodríguez y Carlos Carrillo y lanzó un anuncio

La pelea más férrea entre dos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro tendrá un punto final. Se trata de la disputa que trascendió al escenario público y a los estratos judiciales entre la gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, y el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo.

Este miércoles, 20 de mayo, el propio presidente Gustavo Petro informó en los micrófonos de Caracol Radio que ya tomó una decisión.

“Es que estamos en Ley de Garantías, discúlpeme, pero apenas pase esto, se procede”, remató Petro.

La reunión entre el presidente Gustavo Petro y Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, será este lunes 27 de abril. Foto: Guillermo Torres Reina

No dijo con precisión cuál de los dos altos funcionarios saldrá sacrificado y terminará por fuera de su Gobierno, pero lo que está claro es que después del 20 de junio, tras la segunda vuelta presidencial, él oficializará la despedida de Carrillo o Rodríguez.

No se puede olvidar que el país atraviesa por Ley de Garantías y ningún funcionario puede ser despedido de la nómina del Estado.

Tras el anuncio del presidente, en los pasillos de la Casa de Nariño empezaron a especular cuál de los dos saldrá perdiendo en esta disputa que, sin duda, generó ruido y le propinó un desgaste al gobierno Petro.

Todo parece indicar que se trataría de la gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, porque al presidente no le gustó la explosiva entrevista que le concedió a SEMANA y donde puso en evidencia cómo se movían los círculos de poder alrededor del jefe de Estado y cómo personas como Juliana Guerrero, cercana al mandatario, se movían en el palacio presidencial. Rodríguez también puso en evidencia cómo en el Gobierno se adelantaban hechos de presunta corrupción.

Carlos Carrillo y Gustavo Petro. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Presidencia

Rodríguez, en la entrevista con el director de SEMANA, Yesid Lancheros, fue más allá y dijo: “Yo no tengo ninguna intención de suicidarme”, advirtió y dejó claro que cree que buscan atentar contra su vida. “Con ellos no puede pasar nada bueno”, detalló.

Angie Rodríguez habló con dolor del rompimiento de su vínculo de confianza con el primer mandatario. “Fui muy leal a él. Entregué más que mi vida”, dijo.

Pero luego no ocultó el dolor que le produce el rumbo que tomó el gobierno. “Yo creo que se perdió el horizonte cuando se permitió darle poder a este tipo de personas”.

Volviendo a la pelea entre Angie Rodríguez y Carlos Carrillo, esta inició cuando la segunda terminó en la gerencia del Fondo Adaptación y estalló un escándalo sin precedentes contra su compañero: habló de corrupción, incumplimientos en los contratos de la UNGRD, falta de gestión, entre otras presuntas irregularidades.

Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, y Carlos Carrillo, director de la UNGRD, encienden la polémica. Foto: SEMANA

Carrillo, por su parte, destapó sus cartas, no se quedó callado y la relacionó con el ministro del Interior, Armando Benedetti, contra quien hizo fuertes señalamientos. Y denunció cómo Rodríguez había beneficiado a varios de sus familiares en el Fondo Adaptación.

Los enfrentamientos entre ambos están en manos de la Procuraduría, del Ministerio de Trabajo y de la Fiscalía, que investigan las explosivas denuncias que han cruzado de un lado y del otro.