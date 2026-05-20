Francia Márquez: “¿Los grupos ilegales le están ganando la batalla al Estado en el Cauca?”

La vicepresidenta Francia Márquez se pronunció sobre las más recientes acciones delincuenciales de las disidencias de las Farc que comanda alias Iván Márquez en el departamento del Cauca y expresó su molestia por el avance que ha tenido este grupo armado ilegal.

Ella comentó el atentado que sufrió el esquema de seguridad del congresista Alexander López mientras se movilizaba entre Cali y Popayán. Las autoridades investigan si se trató de un intento de secuestro de uno de los líderes visibles del Pacto Histórico.

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“Rechazo el atentado que se presentó en las últimas horas contra el senador Alexander López y el alcalde de Santander de Quilichao, Eduardo Grijalba, su esposa, los escoltas y las personas que resultaron heridas en la vía Panamericana”, manifestó la alta funcionaria del Gobierno Petro.

Sus palabras también estuvieron acompañadas por malestar, y aseguró que es inaceptable que se sigan presentando estos hechos en la región, azotada desde hace varios años por las disidencias de las Farc que avanzan con sus negocios del narcotráfico y la minería.

Disidencias de las Farc tienen azotado al país. Foto: AFP

“Le he pedido al ministro de Defensa, de manera reiterada, acciones contundentes para garantizar la seguridad y el orden en este territorio. No es posible que los violentos sigan imponiendo el terror y el miedo en el departamento. No es justo que los caucanos sigan sometidos a esta barbarie”, aseguró la vicepresidenta Márquez en su cuenta de X.

Ella formuló una pregunta que ha causado revuelo entre la opinión pública: “¿Los grupos ilegales le están ganando la batalla al Estado en el Cauca?”. Informes periodísticos de SEMANA han alertado que los delincuentes han reemplazado tareas del Estado, actuando como justicia y recaudadores de impuestos para sostener su lucha armada.

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En su comunicación, Márquez recordó las tragedias que han tenido lugar en ese corredor vial que está tomado por el grupo armado ilegal: “Después de lo ocurrido hace unos días, donde en un hecho terrorista fueron asesinadas más de 20 personas, ¿cómo es posible que la vía Panamericana no esté asegurada? Pido paz para el Cauca, pido paz para Colombia”.