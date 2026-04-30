“Lamentable que en tiempos electorales se pretenda cohesionar a la población a punta de miedo”: Francia Márquez

En los últimos días Colombia ha sido víctima de una seguidilla de ataques violentos. El Valle del Cauca y el Cauca, la tierra de Francia Márquez ha sufrido especialmente los ataques terroristas de las disidencias.

“El Estado está perdiendo el control”: vicepresidenta Francia Márquez cuestiona a MinDefensa por violencia en el Cauca

En un trino, Márquez rechazó lo que está sucediendo y aseguró que es especialmente grave en época de elecciones.

“Levanto nuevamente la voz para exigir respeto por la vida y expreso mi solidaridad con las víctimas de esta violencia absurda. He estado estos últimos días en diálogo con el Ministro de Defensa y le he reiterado la necesidad de hacer todos los esfuerzos para recuperar el orden público, la seguridad y la Paz en el Cauca, Nariño y Valle del Cauca", dijo.

“Muy lamentable que en tiempos electorales se pretenda cohesionar a la población a punta de miedo. Le seguiremos apostando a la Paz y al respeto por la vida como un valor supremo de nuestra nación porque me niego a pensar que la única herencia que le dejamos a nuestros hijos y nietos sea un país lleno de violencia”, agregó.