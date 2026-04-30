Candidato a ‘blooper’ del año en la Copa Sudamericana: falló sin portero y debajo del arco

La fecha 3 de la Copa Sudamericana dejó una de las imágenes más impresionantes de toda la temporada en el fútbol mundial. Kevin Silva, defensor uruguayo de Montevideo City Torque, falló una ocasión clarísima en el partido contra Deportivo Riestra.

Sobre la media hora de juego, cuando el partido estaba empatado, Salomón Rodríguez definió con una pirueta dentro del área y dirigió el balón hacia la portería que ya estaba desprotegida.

Kevin Silva pudo dejar que el balón entrara por su propia cuenta, sin embargo, remató de volea con la pierna derecha y lo terminó mandando por encima del horizontal.

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Sus compañeros, incrédulos por lo que acababan de presenciar, se llevaron las manos a la cabeza. Salomón Rodríguez, por su parte, le reclamó a Silva que hubiera interferido en un remate que iba directo hacia el fondo de la red.

Lo más grave de este ‘blooper’ es que Deportivo Riestra ganó el partido con doblete de Juan Randazzo (2-1) y Montevideo City Torque desaprovechó la oportunidad de tomar una buena ventaja en la cima del grupo G.

¡NO HABÍA ARQUERO Y LE PEGÓ POR ENCIMA DEL TRAVESAÑO!



Kevin Silva tuvo la chance de poner a City Torque otra vez en ventaja contra Riestra.



El partido sigue 1-1.



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Gremio falló tres penales

Como si fuera poco con el fallo de Kevin Silva ante Deportivo Riesta, por este mismo grupo jugaron Gremio y Palestino con tinte de épica gracias a la triple intervención del arquero Sebastián ‘Zanahoria’ Pérez.

A los 10 minutos del primer tiempo, el árbitro señaló penal y el brasileño Carlos Vinicius se dispuso a cobrar. Pérez atajó el remate, pero desde el VAR le avisaron que se había adelantado y debía repetirse.

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Vinicius volvió a cobrar y el disparo nuevamente terminó impactando en la humanidad del arquero de Palestino, que no pudo celebrar porque otra vez se había adelantado.

Gremio tuvo una tercera oportunidad para adelantarse en el marcador y le dio respaldo al delantero titular, que cobro de nuevo sin éxito.

Sebastián Pérez atajó tres penales en cinco minutos, aunque solo uno de ellos le contará para la estadística. La otra cara de la moneda fue Carlos Vinicius, quien recibió una ola de críticas en Brasil y difícilmente vuelva a tomar la responsabilidad de un penal en esta edición de la Copa Sudamericana.

😳😱 𝐒𝐈𝐌! O lance voltou, mas a bola de Carlos Vinícius não entrou para o @Gremio... 🇪🇪 pic.twitter.com/GxrGQmCi4c — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) April 30, 2026

“No podía comunicarme con el equipo en medio de todo ese alboroto, de todo ese arbitraje, de las repeticiones, de las evasivas. No podía dar la orden de sustitución que quería”, explicó el entrenador Luis Castro.

“No es que no confíe en Vinicius, pero creo que, en ese momento, para un jugador que falla dos penaltis, lo mejor es sustituirlo y poner a otro”, dijo.