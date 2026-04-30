Movilidad en Bogotá este jueves 30 de abril: inicia el plan éxodo del puente

Este jueves la Secretaría Distrital de Movilidad inició el plan éxodo para el puente del 1 de mayo. El despliegue operativo tiene la finalidad de garantizar la seguridad en las vías de salida e ingreso de la capital.

En total, son 460 unidades del Grupo Guía, Agentes Civiles de Tránsito y la Seccional de Tránsito los que velarán por la movilidad de los pasajeros. Una de las medidas de las autoridades es el pico y placa regional que funcionará el domingo 3 de mayo.

Bogotá anunció el plan éxodo y retorno para el puente festivo: así será el pico y placa regional del domingo

Así está la movilidad de Bogotá este jueves:

10:38 a.m.: Manifestaciones en el centro

En estos momentos se realizan cierres viales en la calle 12B entre carrera 4 y 5. Los puntos de las manifestaciones son:

Cra. 8 con calle 11, n-s.

Cra. 5 con calle 12, s-n.

09:07 a. m. accidente del Tren de la Sabana

Un siniestro entre un automóvil y el tren de la Sabana fue atendido en Usaquén. El tren ya siguió su recorrido mientras que el carro se encuentra a la espera de la grúa.

9:00 a. m. alto flujo vehicular en la calle 13

Debido a un siniestro en el km 1 de la vía Bogotá-Mosquera, se reporta a esta hora alto flujo vehicular en el ingreso a la ciudad por la Av. Centenario (Calle 13).

08:13 p. m.: accidente en la localidad de Santa Fe

Una camioneta y un motociclista colisionaron en la carrera 7 con calle 36, sentido Sur-Norte en la localidad de Santa Fe. Agentes civiles ayudan a gestionar el tráfico en el punto.

07:31 a. m.: accidente en Teusaquillo

Un siniestro vial se registró entre dos camionetas en la Av. El Dorado con carrera 40, sentido Occidente-Oriente, en la localidad de Teusaquillo.

06:21 a. m.: accidente en Kennedy

Un siniestro vial entre un bus escolar y un motociclista causó afectación vial en la carrera 81H con calle 47B sur, sentido Sur-Norte, en la localidad de Kennedy.