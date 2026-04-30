Movilidad en Bogotá este jueves 30 de abril: inicia el plan éxodo del puente

Este jueves la Secretaría Distrital de Movilidad inició el plan éxodo para el puente del 1 de mayo. El despliegue operativo tiene la finalidad de garantizar la seguridad en las vías de salida e ingreso de la capital.
En total, son 460 unidades del Grupo Guía, Agentes Civiles de Tránsito y la Seccional de Tránsito los que velarán por la movilidad de los pasajeros. Una de las medidas de las autoridades es el pico y placa regional que funcionará el domingo 3 de mayo.
Así está la movilidad de Bogotá este jueves:
10:38 a.m.: Manifestaciones en el centro
En estos momentos se realizan cierres viales en la calle 12B entre carrera 4 y 5. Los puntos de las manifestaciones son:
- Cra. 8 con calle 11, n-s.
- Cra. 5 con calle 12, s-n.
#GestiónDelTráfico | #AEstaHora se registra afectación vial por manifestaciones en:— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 30, 2026
📍Cra. 8 con calle 11, n-s. ❌Calzada mixta
📍Cra. 5 con calle 12, s-n. ❌Calzada mixta.
🚧Se implementan cierres viales en la calle 12B entre carrera 4 y 5.
⭕️Vía alterna: Av. Circunvalar. pic.twitter.com/QFSERKXSa9
09:07 a. m. accidente del Tren de la Sabana
Un siniestro entre un automóvil y el tren de la Sabana fue atendido en Usaquén. El tren ya siguió su recorrido mientras que el carro se encuentra a la espera de la grúa.
[09:07 a.m.] #GestiónDelTráfico | El siniestro vial es atendido por unidad de @TransitoBta y ambulancia, el tren continúa su marcha y el automóvil permanece a la espera de unidad de grúa para ser retirado del punto. https://t.co/c4uZG3kEEn pic.twitter.com/CnCxWeh71l— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 30, 2026
9:00 a. m. alto flujo vehicular en la calle 13
Debido a un siniestro en el km 1 de la vía Bogotá-Mosquera, se reporta a esta hora alto flujo vehicular en el ingreso a la ciudad por la Av. Centenario (Calle 13).
[09:00 a.m.] #GestiónDelTráfico | Se registra alto flujo vehicular y tránsito lento, ingresando a la ciudad por la Av. Centenario (Calle 13), debido a siniestro vial entre camión y automóvil en el Km. 1 de la vía Bogotá -Mosquera. pic.twitter.com/zA8fOe5Sjq— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 30, 2026
08:13 p. m.: accidente en la localidad de Santa Fe
Una camioneta y un motociclista colisionaron en la carrera 7 con calle 36, sentido Sur-Norte en la localidad de Santa Fe. Agentes civiles ayudan a gestionar el tráfico en el punto.
[08:13 p.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial en la localidad de Santa Fe, entre camioneta y motociclista en la carrera 7 con calle 36, sentido sur-norte. Agentes civiles en el punto. pic.twitter.com/NmQh6dtU6Z— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 30, 2026
07:31 a. m.: accidente en Teusaquillo
Un siniestro vial se registró entre dos camionetas en la Av. El Dorado con carrera 40, sentido Occidente-Oriente, en la localidad de Teusaquillo.
[07:31 a.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial en la localidad de Teusaquillo, entre dos camionetas en la Av. El Dorado con carrera 40, sentido occidente-oriente. Se asigna unidad de @TransitoBta pic.twitter.com/SrKpE9zasU— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 30, 2026
06:21 a. m.: accidente en Kennedy
Un siniestro vial entre un bus escolar y un motociclista causó afectación vial en la carrera 81H con calle 47B sur, sentido Sur-Norte, en la localidad de Kennedy.
[06:21 a.m.] #GestiónDelTráfico |Siniestro vial en la localidad de Kennedy, entre bus escolar y motociclista en la carrera 81H con calle 47B sur, sentido Sur-Norte.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 30, 2026
Unidad de ambulancia en el punto y @TransitoBta en desplazamiento. pic.twitter.com/NNAE4k0xjW