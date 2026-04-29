La grave situación de orden público en el departamento del Cauca ha generado que las Fuerzas Militares utilicen diferentes capacidades para combatir a los criminales.

En medio de la violencia que sacude al suroccidente del país, cinco trabajadores que se habían escondido en cultivos de caña para evitar ser secuestrados, fueron ubicados gracias al Scan Eagle.

Equipo de reconocimiento aéreo del Ejército en el Cauca. Foto: Ejército

El dispositivo de alta tecnología envió las imágenes al mando de control de la zona donde se encontraban los trabajadores, permitiendo a las Fuerzas Militares desplegar el plan militar para recuperarlos.

“Una vez ocurrida la acción terrorista por parte de integrantes del grupo armado organizado residual estructura Dagoberto Ramos Ortiz, fueron desplegadas tropas de la Tercera División del Ejército y sistemas no tripulados Scan Eagle de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, para ubicar a cinco personas que se transportaban en el vehículo que fue atacado e incinerado en la vereda La Paila, municipio de Corinto, Cauca”, indicaron las Fuerzas Militares.

Agregó la autoridad militar que “estos modernos sistemas que emplean zooms telescópicos lograron ubicar a las cinco personas. Inmediatamente se enviaron las coordenadas a las tropas del Ejército Nacional, quienes repelieron el avance de los criminales en el sector y encontraron a los funcionarios del ingenio Castilla.