Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo envían mensaje de unidad en medio de diferencias sobre Uribe como MinDefensa

La candidata Paloma Valencia y el exdirector del DANE y candidato a la vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo, reaparecieron juntos para enviar un mensaje de unidad, luego de los recientes desacuerdos generados por la propuesta de Valencia de nombrar a Álvaro Uribe como ministro de Defensa en un eventual gobierno suyo.

Paloma Valencia choca con Juan Daniel Oviedo por rechazar a Álvaro Uribe como minDefensa: “La presidenta soy yo”

Ante preguntas sobre una posible ruptura, ambos descartaron cualquier tensión. “No, a cero. Nunca”, respondió Valencia, quien insistió en que las diferencias hacen parte de la dinámica entre liderazgos distintos.

Según explicó, mientras sus posturas generan reacciones en sectores de centro, las de Oviedo provocan respuestas dentro del uribismo, lo que evidencia la diversidad interna del proyecto político.

Oviedo no está de acuerdo con la propuesta de Paloma de nombrar a Uribe su ministro de Defensa. Foto: Semana

Lejos de alimentar versiones de conflicto, Valencia cuestionó lo que calificó como una narrativa de “telenovela” alrededor de la relación entre ambos. “La gente está buscando la peleita, pero aquí estamos aprendiendo a trabajar en equipo”, afirmó.

Por su parte, Oviedo mantuvo un tono distendido y respaldó el mensaje de cohesión. Ambos coincidieron en que el objetivo es consolidar una propuesta incluyente, enfocada en “una Colombia en la que estamos todos”.

Incluso, en medio de la reunión, hubo espacio para comentarios sobre el desempeño de Juan Daniel en los últimos debates, donde Oviedo aseguró, entre risas, haber salido victorioso en todos. La escena buscó proyectar cercanía y bajar la tensión tras la polémica.