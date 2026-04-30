Presentadora de RCN denuncia haber sido víctima de acoso mientras trabajaba; el momento quedó en video: “Así me gustan a mí, menores”

En las últimas semanas, cada vez más mujeres han decidido no quedarse calladas frente al acoso que viven en sus trabajos, sin importar el sector. Lo que antes muchas de ellas se guardaban, ahora lo están contando abiertamente.

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Este tema tomó más fuerza después de lo ocurrido en Caracol Televisión, y motivó a otras mujeres a compartir experiencias propias o situaciones que han presenciado.

Una de las voces recientes es la de María Antonia Calle, presentadora del programa Mujeres sin filtro del Canal RCN, quien denunció haber sido acosada en plena calle mientras trabajaba.

En sus propias palabras, María Antonia contó que salió a la calle a realizar la dinámica de preguntarles a las personas por la frase “El hombre propone y la mujer dispone”, pero terminó siendo víctima de acoso por parte de un hombre.

La presentadora incluso calificó a este hombre como “Viejo verde” y afirmó: “Me sentí incómoda desde el primer momento”. Sin embargo, María Antonia trató de hacer caso omiso a lo que estaba sucediendo y continuó con su trabajo, pues sabía que convencer a las personas para hablar frente a la cámara y colaborar con su dinámica no era tarea fácil.

En el momento en el que inició la grabación, la periodista se dejó ver bastante incómoda, y justo en ese momento, quedó registrado el momento en el que el hombre le lanzó un comentario lleno de doble sentido: “Yo le propongo que salgamos hoy...”.

Pese a que la presentadora trató de maniobrar la situación, el personaje cruzó los límites y soltó un comentario que dejó claro que era acoso: “Así me gustan a mí, menores”.

A través de sus redes sociales, la comunicadora no solo contó lo sucedido, sino que también cuestionó que este tipo de situaciones sigan ocurriendo hoy en día.

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“Esto es acoso y estoy trabajando. Y si creen que exagero, no tienen ni idea cuántas veces esto pasa y no queda grabado o simplemente está normalizado”, mencionó.

Además, la presentadora habló de que las mujeres no tienen por qué aguantar este tipo de conductas en donde se disfraza el irrespeto y el abuso bajo la supuesta galantería. “Debería bastar con el primer NO para que se detengan”, concluyó.