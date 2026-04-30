Uruguay padece: fractura de clavícula deja sin Mundial 2026 a una de sus máximas estrellas

No parecen dar tregua las lesiones para el Mundial 2026. Uruguay ya había vivido el caso de Joaquín Piquerez y, ahora, pareciese que va a perder también a su estrella de la zona medular, Giorgian De Arrascaeta.

Dicho volante, que pertenece a Flamengo jugó recientemente con su equipo por Copa Libertadores. Durante el juego ante Estudiantes en Argentina, el creativo cayó al suelo y se retorció de dolor en uno de sus hombros.

🇺🇾‼️ Esta es la jugada en la que De Arrascaeta sufre la FRACTURA de clavícula.



⚠️ El plazo de recuperación es de 6 a 12 SEMANAS, todo indica que SE PERDERÁ EL MUNDIAL.



Durísima baja para Uruguay. ⛔️



— @vitorsergio. pic.twitter.com/RXoxSnynu1 https://t.co/Cas3qYMq5C — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 30, 2026

Durante las últimas horas informaciones confirmaron un grave parte médico: “Fractura en la clavícula derecha de Arrascaeta. Lesión que tiene un plazo de recuperación de 6 a 12 semanas”, informó Vitor Sergio Rodrigues.

Adicionalmente, recalcó el periodista el tiempo que necesitaría De Arrascaeta para mejorarse totalmente: “El plazo de 6 semanas es para “arreglar” la fractura”.

Pero, a su vez, hizo la salvedad sobre un alta deportiva, la cual necesataría más semanas de tratamiento. “Eso sería para una persona “llevar una vida normal”, no necesariamente disputar un partido profesional...“, señaló.

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Sin ser oficial, pero con un alto grado de probabilidad, el de ‘Fla’ “Es un jugador más que está fuera de la Copa del Mundo”.

Para los charrúas la baja de Giorgian sería una de las más duras que viva en la previa de la cita orbital. El ‘10′ es quien lleva los hilos de Uruguay, la cual tendrá que enfrentarse a España, Arabia Saudita y Cabo Verde en el grupo H.

Grupo de Uruguay (Grupo H)

España

Uruguay

Arabia Saudita

Cabo Verde

Lista negra de lesiones suma un caído

A menos de 50 días del Mundial 2026, las lesiones han sido un dolor de cabeza para todas las delegaciones participantes en el torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Varias candidatas, así como otras históricas han tenido que aceptar que sus figuras le digan adiós a la convocatoria en la que casi estaban confirmados como llamados para la Copa del Mundo.

A continuación los casos más sonoros de bajas para el Mundial 2026:

Éder Militão (Brasil) – lesión muscular (operación)

(Brasil) – lesión muscular (operación) Rodrygo (Brasil) – rotura de ligamentos cruzados

(Brasil) – rotura de ligamentos cruzados Hugo Ekitiké – rotura del tendón de Aquiles

– rotura del tendón de Aquiles Jack Grealish – fractura por estrés en el pie

– fractura por estrés en el pie Xavi Simons – rotura de ligamento cruzado

– rotura de ligamento cruzado Serge Gnabry – desgarro muscular (aductor)

Luka Modrić, de Croacia, así como Lamine Yamal, de España, también ha vivido complicaciones físicas en las últimas semanas que los podrían dejar fuera de la cita orbital.

Si bien son lesiones de consideración, sus países se negarían a dejarlos por fuera definitivamente. En ambos casos, aún estando lesionados, los convocarían para que estén en las listas oficiales de Fifa y, una vez estén aptos, los usarían en el segundo o tercer partido de la fase de grupos.

Luka Modrić, del AC Milan y Croacia. Lesión a 45 días del Mundial 2026 preocupa a su país. Foto: Getty Images

En el caso de Modrić, el parte médico fue una “fractura en su pómulo izquierdo que requiere cirugía”. El jugador pasaría por el quirófano, a la espera de que tenga una recuperación más rápida de lo previsto.

Por su parte, a Lamine su temporada en Barcelona ya finalizó. Su club informó que sufre “una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda”, lo que le impide seguir compitiendo al más alto nivel.