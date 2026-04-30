Carlos Vargas confesó la particular y olorosa petición que le hizo una conquista en la intimidad: “Hay gente para todo”

Carlos Vargas se ha convertido en uno de los presentadores de televisión más queridos por los televidentes debido a su personalidad arrolladora y la gran habilidad que tiene frente a la cámara a la hora de presentar.

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El presentador no solamente aparece en el programa La Red, de Canal RCN, también tiene un espacio en la emisora Vibra.

Recientemente, Vargas y sus compañeros estaban teniendo una conversación acerca de las relaciones íntimas de pareja y fue Carlos quien dejó totalmente sorprendidos a los demás al revelar la petición que una persona con la que estaba saliendo, le hizo.

De una manera cruda y sin anestesia, Carlos Vargas dijo: “Quería que me le tirara un pedo en la cara”, y esto provocó una reacción inmediata en sus compañeros, tanto de sorpresa como de gracia.

Con el humor característico que tiene el presentador, continuó contando su historia y habló de la respuesta que le dio a la persona con la que estaba en ese momento: “No me dan ganas de tirarme un pedo porque si estamos en el acto, no tengo pedo”, dijo.

Si sus compañeros creían que la historia llegaba hasta ahí, estaban equivocados, pues Carlos añadió que si la petición de por sí ya era muy extraña, lo más raro fue que esta persona le pidió que eso fuera especialmente en su rostro, incluso en su boca.

Ante la incredulidad y la sorpresa, los compañeros de mesa del presentador afirmaron: “Hay gente para todo”, y una vez con su gran humor, Carlos aprovechó para bromear con su historia y llamó “básicas” a las personas que no se aventuran en el mundo de los fetiches a la hora de la intimidad.

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Esta no es la primera vez que el famoso presentador revela cosas de su vida personal. Hace algunos meses también contó que mientras estaba de viaje en Cartagena le negaron la entrada a una discoteca por una insólita razón.

De acuerdo con lo relatado por Vargas, en el momento de llegar a la discoteca, las personas de la entrada no lo dejaron ingresar por su vestimenta, porque llevaba chancletas y un enterizo café.

“Él me miró la pinta y de una vez me dijo que no me iban a dejar entrar. (...) Él guarda, me impidió la entrada y me dijo que se estaba guiando por lo que decía en un letrero, en el que se indicaba que se negaba la entrada en chancletas”, contó el famoso presentador, dejando ver que fue un momento bastante incómodo para él.