Carlos Vargas, de ‘La Red’, confesó la insólita razón por la que le negaron la entrada a una discoteca: “¿Cuál es el criterio?"

En la farándula y la industria del entretenimiento colombiana hay una gran variedad de presentadores que por su talento y habilidad frente a la cámara han ganado bastante reconocimiento, y entre estos están los del programa de entretenimiento de Caracol Televisión. La Red.

Si bien son cinco presentadores, hay uno que llama la atención, Carlos Vargas, quien aparte de estar en este reconocido programa, también es locutor en la emisora Vibra.

El presentador de La Red, estará ausente del programa mientras concursa en el nuevo reality de pastelería. Foto: tomada de Instagram @carlitosvargasm | Foto: @carlitosvargasm

En esta casa radial. Vargas recientemente contó que hace pocos días mientras se encontraba en Cartagena, le negaron la entrada a una discoteca por una insólita razón.

Según contó Vargas, en el momento de llegar a la discoteca, las personas de la entrada no lo dejaron ingresar por su vestimenta, porque llevaba chancletas y un enterizo café.

“Él me miró la pinta y de una vez me dijo que no me iban a dejar entrar. (...) Él guarda, me impidió la entrada y me dijo que se estaba guiando por lo que decía en un letrero, en el que se indicaba que se negaba la entrada en chancletas”, dijo el famoso presentador en primera instancia, contando que fue un momento bastante incómodo para él.

Además, Vargas puso en tela de juicio el por qué un guarda de seguridad tiene la última palabra en cuanto a la moda para saber cuál es el código de vestimenta de un lugar social.

“¿Cuál es el criterio que le entregan a esa persona que no estudió ni moda, para saber si la pinta que uno lleva vale la pena?“, agregó Carlos Vargas, notablemente molesto por lo que le había pasado.

El presentador afirmó que en más de una oportunidad le preguntó al guarda de seguridad si no lo iba a dejar entrar, pero al ver la negativa, prefirió irse del lugar para no causar un mal ambiente.

En la misma conversación, Vargas afirmó que él entiende que no dejen entrar a personas con chanclas de caucho, pero la de él eran totalmente diferentes, y aún así no le fue permitido el ingreso.

Este video, que fue publicado en la cuenta de Instagram de la emisora, varios internautas hablaron al respecto y dejaron ver que hay oportunidades en las que esto no se ve para nada bien.