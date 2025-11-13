Desde hace algunos días, varios nombres conocidos del entretenimiento colombiano se convirtieron en el centro de la polémica, luego de difundirse imágenes y publicaciones de su reciente viaje a Israel.

Entre los participantes de este polémico viaje estuvieron la creadora de contenido Kika Nieto, el chef Nicolás de Zubiría, los actores Johanna Fadul y Pedro José Pallares, además de Daniela Vidal, María Clara Rodríguez y Mauro Mejía, entre otros rostros conocidos de la farándula.

De acuerdo con declaraciones de Kika Nieto, este viaje fue financiado completamente por la Embajada de Israel en Colombia, como parte de un acuerdo de intercambio publicitario.

Esta travesía causó una fuerte reacción en redes sociales, donde una gran cantidad de usuarios cuestionaron la ética del viaje y criticaron que los influencers promocionaran el turismo en un país señalado por la violencia en el marco del conflicto con Palestina.

Para muchas personas en redes sociales, se mencionó que estos creadores y actores que cuentan con gran visibilidad pública, deberían ejercer una influencia más consciente y mostrar sensibilidad ante la crisis humanitaria que afecta a miles de civiles, especialmente niños y mujeres en la Franja de Gaza.

Carlos Vargas, presentador de ‘La Red’, habló del viaje de ‘influencers’ a Israel

Desde que esta polémica salió a la luz, los que también se han pronunciado al respecto han sido otros influencers como Yeferson Cossio y presentadores como Carlos Vargas, quien destaca por su participación en el programa de entretenimiento La red.

El hombre, que también ha asegurado ser especialista en constelaciones familiares, estuvo en la emisora Vibra, y allí, habló acerca de esta polémica, confesando que él fue invitado y no aceptó.

“Yo lo que voy a hablar es: bueno, se vuelve viral y ustedes vieron y Johanna Fadul igual que muchos influenciadores fueron, porque ella no es la única que está en esto”, fue lo primero que dijo.

De igual forma, dejó ver que este tema se ha visto desde una arista política y por eso él se tomó el tiempo de investigar y preguntar, antes de aceptar o rechazar la invitación sin conocimiento de lo que sucede.

“La gente está tomando eso como un tema político y claramente por eso fue que yo no acepté la invitación. A mí, me invitó el consulado y el problema de la ignorancia es que muchas veces no saben de dónde viene el conflicto de estos dos países. No es de mojigatería porque esto ya no es el tema de conflicto lo digo yo, sino que es que si yo termino apoyando este tipo de turismo, claramente estoy haciendo apología a la guerra porque es un país que la gente lo está viendo de una manera dañina, dolorosa, pero, pues, cada quien se condena a su destino”, afirmó Vargas.

“Hay una cosa que uno tiene y es boca y cabeza para pensar. Yo siempre, antes de tomar esa decisión, pregunté, y mi hermana le gusta la geopolítica, entonces mi hermana me decía: ‘Usted se va a clavar el cuchillo Vargas, gordo, porque la gente va a pensar que usted está apoyando política’”, añadió, dejando claro que se tomó el trabajo de preguntarle a alguien que conoce bastante del tema.

Por último, Carlos Vargas se refirió también a la respuesta que dio la actriz Johanna Fadul tras recibir críticas, en donde dijo: “Esa es una guerra que pasa allá, entre ellos se matarán y ganará el que tenga que ganar”.