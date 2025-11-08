Johanna Fadul desata polémica tras viajar a Israel y opinar sobre el genocidio en Gaza: “Se matarán”

Johanna Fadul, reconocida actriz colombiana que destacó a nivel nacional a internacional por su papel de Daniela Beltrán en Sin senos si hay paraíso, generó polémica en redes sociales tras realizar un viaje a Israel.

La mujer recibió fuertes críticas después haber aceptado la invitación de dicho país, pues en medio del conflicto entre Israel y Palestina dio fuertes declaraciones que causaron debate entre su grupo de seguidores.

“Esto es una guerra que pasa allá, entre ellos se matarán y ganará el que tenga que ganar, pero es que esto no es gratis, lo que está pasando. Dios permita que en tu momento todo cese, como se supone que lo acaban de acordar, que venga la paz y que puedan convivir como hermanos”, dijo la mujer.

Sin embargo, se mostró molesta por lo ocurrido, pues confesó que debido a la polémica que se generó en el entorno digital y a todo lo que se ha estado diciendo con respecto a los famosos que la acompañaron en el viaje, perdió una importante oportunidad de trabajo, pues uno de sus contratos por publicidad fue cancelado.

“Todo esto va a que me acaban a bajar una campaña por la polémica que todos ustedes han generado en mis redes sociales por yo hacer un viaje”, dijo frente a sus más de 6,5 millones de seguidores.

Como era de esperarse, una gran cantidad de usuarios de las plataformas sociales se manifestaron por medio de los comentarios y expusieron sus opiniones con respecto al discurso de la famosa actriz.

“Dice: ’que gane el que tenga que ganar, como si fueran los Juegos Olímpicos... no lo puedo creer”; “La gente viaja a donde quiera viajar, todos somos libres”; “Se ma cayó una ídola”; “¿Qué es lo que le pasa a la gente? No entiendo cómo se les ocurre salir públicamente a dar ese tipo de declaraciones, no tiene ningún sentido" y “No me sorprende, pero bueno, eso es lo que pasa por darle protagonismo a gente que no sabe qué es lo que pasa en el mundo”.

¿Qué otros famosos estuvieron en el viaje a Israel?

Según se puede ver en las fotografías, algunos de los famosos que hicieron parte del recorrido por algunos de los lugares más importantes de Israel fueron:

Kika Nieto,

María Clara Rodríguez

Juan Food Time

Te amo hijo TV

Nicolás de Zubiría

Daniela Vidal

Mauricio Mejía

Daniel Maldonado

Tatán Fue