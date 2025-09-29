Suscribirse

Johanna Fadul sufrió de acoso en una entrevista de trabajo: “Tú te ves muy chamaca, pero acá vamos a hablar como adultos”

La actriz abrió su corazón y contó experiencias que ha vivido durante su carrera.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

29 de septiembre de 2025, 8:37 p. m.
Johanna Fadul contó las incómodas experiencias por las que ha tenido que pasar durante su carrera.
Johanna Fadul contó las incómodas experiencias por las que ha tenido que pasar durante su carrera.

Johanna Elena Rojas Fadul es una actriz colombiana que comenzó su carrera profesional a una corta edad en la exitosa serie de Padres e hijos, reconocida por su participación en diferentes programas televisivos como su papel de Daniela Beltrán en Sin senos si hay paraíso y haber sido parte del reality Los 50.

La bogotana ha intentado seguir construyendo una carrera actoral entre el país cafetero y mexicano; sin embargo, en una entrevista con Tatiana Franko en el conocido pódcast Vos Podes habló de las dificultades que ha afrontado y contó experiencias incómodas que vivió en algunos castings y grabaciones.

Fadul empezó hablando de su relación con los mexicanos, afirmando que aunque son muy buena gente, hubo situaciones por las que no imaginó pasar y en una reciente ocasión le dijeron que la razón por la que ella no ha conseguido trabajo en el país norteamericano es porque es una mujer casada.

A raíz de la confesión, Tatiana le preguntó si en algún momento llegaron a hacerle propuestas indecentes, a lo que Johanna dijo que sí y contó que la primera vez fue hace 15 o 16 años cuando fue a presentar un casting.

Estaba más chiquita, llegué sola. Yo decía: “Dios mío”, porque yo creo que desde la secretaria de ellos saben como se mueve todo”, reveló, haciendo referencia que esa vez la llevaron a la oficina y la encerraron con el director para qué conversarán, pero él la miró de una manera morbosa y la sorprendió al decir que para conseguir ingresar tenía que aceptar ciertas cosas.

ACOSO DETRÁS DE CÁMARAS (CON: JOHANNA FADUL) I Vos podés el podcast - EP 193 I

Tú te ves muy chamaca, pero acá vamos a hablar como adultos”, fue la frase que recibió la actriz al intentar pedirle al hombre que le ayudará a entrar a Televisa para darse a conocer, a lo que ella le respondió que el mérito se lo ha ganado por lo que hace y no por con quien ha estado.

Johanna también mencionó que respeta cómo cada persona construye su camino, pero ella no estuvo dispuesta en aceptar una petición con la que no estaba de acuerdo y aunque le costará más tiempo y esfuerzo, ha optado por cumplir sus sueños de otra forma.

“Y seguramente por no copiarle no he podido, no he logrado abrir ese mercado mexicano. Pero, en el fondo igual, yo digo: Yo no boto la toalla y en algún momento tendrá que pasar, imposible que no”, afirmó, recalcando que seguirá buscando la oportunidad de conseguir el éxito en México.

