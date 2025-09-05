Sin senos sí hay paraíso es considerada como una de las telenovelas más exitosas de los últimos años en Estados Unidos y Latinoamérica, pues en sus tres temporadas logró cautivar a la audiencia por medio de sus llamativos personajes y controversial historia.

Daniela Beltrán, la hija de ‘La Diabla’ causó polémica en redes sociales por su comportamiento, pues su maldad sobrepasó ciertos límites y terminó afectando a miles de personas inocentes.

La actriz habló de la nueva temporada de la exitosa novela de Telemundo. | Foto: Captura de pantallas de instagram / @Johanafadul

Es por esto que, su fallecimiento dentro de la novela fue uno de los momentos más comentados e importantes de la tercera entrega.

En conversación con el periodista José Mora para Íntimo, Johanna Fadul, quien se puso bajo la piel de Daniela, se sinceró, reveló que habrá una nueva temporada y confesó haber sido convocada para grabaciones en el año 2023.

“Si va, hay una temporada más de Sin senos. Si sé que se va a grabar en enero. El otro año empiezan grabaciones, de eso me enteré hace muy poco. A mí Gustavo Bolívar me habla hace dos años y me pregunta que si quiero volver a la novela. Yo la más feliz, pero sabía cómo iba a revivir a Daniela si ya estaba re contra muerta y él me dijo: “tú no te preocupes porque en la televisión, todo es posible”.

Después de haber tenido esa conversación con el libretista, su mánager negoció su participación en la famosa telenovela de Telemundo. Sin embargo, el inicio del proyecto hizo una pausa y, durante mucho tiempo, no supo qué iba a pasar.

“Este año me empiezan a llegar los rumores. Yo fui a la fuente directa y hablé con el productor. Me dijo que Telemundo ya no tenía el presupuesto que tenía el año pasado, que los libretos que ya estaban escritos y que había hecho Gustavo, en los que yo iba, se deshicieron totalmente y se están volviendo a escribir”, dijo frente al programa digital.

Johanna dejó saber que el hombre se sinceró desde un primer momento y le hizo saber que su personaje finalmente, no hará parte de la cuarta temporada.

“Le dije que, con todo el respeto que se merecen, yo considero que están cometiendo un grave error, no porque sea yo, pero es que, es un personaje tan querido por la gente, no hay un momento en el que yo entre a las redes sociales y no me digan que quieren ver de nuevo a Daniela”.

Compartió que, desde su punto de vista, Daniela tenía mucho potencial para seguir haciendo parte de la producción.

“Esta es la triste historia de Daniela, pero nada, obviamente, me apachurró un poquito el corazón porque para mí, actuar es todo, me siento plena, me siento llena, me apasiona mi carrera, pero bueno. Vamos a ver, de aquí a enero pueden pasar un millón de cosas”.