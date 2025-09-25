Carolina Cuervo es una actriz de televisión, cine y teatro que ha participado en producciones que le han permitido obtener un mayor reconocimiento.

También es conocida por su aparición en las pantallas desde muy temprana edad y haber crecido en sets de grabación por ser la hija de una de las directoras más importantes del país, Toni Navia.

En una entrevista en el pódcast La Sala de Laura Acuña, Carolina habló diferentes temas, entre ellos cómo es la relación con su mamá y si ella le ayudó a impulsar su carrera.

Al inicio, la actriz comenzó hablando de los retos profesionales que ha afrontado y que en algún momento pensó en no dedicarse a la actuación porque tenía duda si se le presentarían oportunidades que le permitieran vivir de eso.

“Muchas veces. Yo creo que es que uno en esta profesión, precisamente porque tiene cosas maravillosas, pero tiene otras que son difíciles, son duras y arduas”, confesó, mencionando que a medida de los años se ha ido moldeando a las necesidades del espectador y ha encontrado su voz propia, que es lo que considera es lo más complicado para un artista.

Al estar hablando de las dificultades que se le han presentado, la presentadora Laura Acuña aprovecho que alguno de esos momentos fue por haber sido la hija de una reconocida directora.

“Sí, pues yo creo que, por un lado, fue maravilloso porque crecí con una maestra increíble”, afirmó, pues su madre fue la encargada de brindarle las bases y el conocimiento que posee, y cómo las aplica en su trabajo.

“Pero también, obviamente, yo siempre le decía a mi mamá: Yo no quiero que me reconozcan porque soy la hija de Toni Navia”, expresó Cuervo entre lágrimas porque ha recibido críticas que afirman que su éxito se debe a su progenitora.

Ante los comentarios, la actriz considera que fue una oportunidad que le dio la vida con la que se siente totalmente agradecida, pero sintió que debía hacer paso a un lado para tener su propio camino.

Asimismo, compartió que Toni le dio las herramientas ejercer en su profesión y que a pesar de que ella trabajaba muchísimo, siempre estuvo muy presente y a su vez era exigente, pero resaltó el gusto por lo musical que le heredo.

Carolina también mencionó que estuvo rodeada de arte y felicidad, y que hoy en día su relación es muy hermosa porque ya no está cargada de tanto trabajo y disfruta ser abuela.