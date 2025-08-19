La noticia de la separación de unas de las parejas reconocidas en el mundo del espectáculo sorprendió, tras llevar 18 años de relación y la inesperada confesión de la actriz y conductora, al aceptar que le había sido infiel a su esposo.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, también actor, se comprometieron por lo civil a finales del 2016 y la ceremonia se llevó a cabo en Mar del Plata, una ciudad en Argentina reconocida por ser uno de los balnearios más turísticos.

En el pódcast ‘Sería increíble (Olga)’, la actriz argentina quiso aclarar las versiones que surgieron y empezó diciendo: “No nos gusta el show, el circo, no nos gusta estar en el ojo, ni que se opine, ni se diga, ni se hable”.

Luego, la mujer menciona que mantienen los recuerdos durante el tiempo que estuvieron juntos y actualmente mantienen una buena relación: “Somos familia y lo vamos a seguir siendo, que nuestro vínculo de amor sigue intacto”.

“Y en 18 años uno comete errores. Yo cometí uno y me hago cargo de una parte de lo que se dijo”, agregó Gimena, haciendo referencia a que cosas que estaban circulando no eran verdad y otras sí.

Accardí comentó que las explicaciones se las dio a su marido y la entendió: “Me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo te sigo amando, esto a vos no te define’. Pero una relación que venía mal y estábamos en crisis hace un año. Con ideas y vueltas, no es el causante, pero sí un poco el detonante”.

La decisión de separarse fue por parte de ambos, sin embargo, la actriz añadió que debieron tomarla hace un tiempo, teniendo en cuenta que ya no estaban bien.

Además, se refirió a la persona con la que se vincula, aclarando que es mentira porque se está “ensuciando” a gente que tiene familia y no tiene que ver con lo que pasó: “Necesito que eso frene, que también hace dos meses se está comiendo un hate gratuito porque la tortilla se dio vuelta y cundo nos separamos, se empezó a decir que era por él”.