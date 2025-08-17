Amparo Grisales recordó a su hermano fallecido con conmovedor mensaje tras diez años de su partida: “Gracias por tantos mimos”

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz y jurado del reality show de imitación musical Yo me llamo, de Caracol Televisión, Amparo Grisales, hizo estremecer el corazón de sus seguidores luego de compartir un conmovedor mensaje con el que recordó a su hermano fallecido, José Fernando Grisales Patiño.

Tras diez años de su partida, la diva de la televisión colombiana le dedicó una sentida dedicatoria con la que señaló que, pese a no estar físicamente presente, sigue presente en su corazón y el de sus hermanas.

Además, se refirió a su madre como ese “ángel” que lo acompaña en el cielo porque siempre fue su niño consentido. “Mi NANDO (como te llamábamos)… Hermano amoroso bendecido entre todas las mujeres de la casa (mamá hermosa y tus 4 hermanas), partiste hace 10 años (cómo pasa el tiempo) siempre te guardamos en nuestros corazones… recordándote y dándote gracias por tantos mimos que siempre nos diste!!“, escribió.

“Seguro estás con mamá… pues eras su niño consentido! Siempre recordándote hermano precioso!! Que el Señor Dios me los tenga juntos y felices en su presencia y la de la Virgen divina!!💕🙏 Solo amor en nuestros corazones!!”, agregó Grisales en su publicación que rápidamente acumuló más de 20 mil ‘me gusta’ y varios comentarios de admiración y cariño de sus seguidores.

Este sentido homenaje que Amparo Grisales le rindió a su hermano, fallecido en febrero de 2015, recuerda uno de los episodios más dolorosos de su vida, del cual habló en el matutino de Día a Día a inicios de este 2025, tras recordar a su mamá como esa persona que la impulsó a ser lo que es hoy en día, pues era quien la llevaba a sus clases de arte.

Según la diva de Colombia, al poco tiempo del deceso de su hermano, su mamá también falleció, por lo que afirmó que fue él quien se la llevó al cielo para que le hiciera compañía.

“Cuando se fue mi hermano nunca la vimos llorando. Yo sí le vi la tristeza y cómo se fue derrumbando, para mi lo peor que le pasó a mi mamá fue haber perdido a su hijo, porque, que se vayan los papás, nos dio muchos años de vida y uno siempre tiene ese miedo (…) Literalmente se le partió el corazón por mi hermano y ella dijo que tenía que ayudarle a pasar el umbral”, dijo en su momento la también modelo.