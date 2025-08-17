Suscribirse

Gente

Amparo Grisales recordó a su hermano fallecido con conmovedor mensaje tras diez años de su partida: “Gracias por tantos mimos”

La emotiva dedicatoria de la actriz desató una ola de comentarios de admiración y cariño de sus seguidores.

Redacción Gente
17 de agosto de 2025, 10:19 p. m.
La celebridad comentó por qué no tuvo hijos.
Actriz colombiana, conocida como la diva de la televisión colombiana | Foto: YouTube Noticias Caracol

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz y jurado del reality show de imitación musical Yo me llamo, de Caracol Televisión, Amparo Grisales, hizo estremecer el corazón de sus seguidores luego de compartir un conmovedor mensaje con el que recordó a su hermano fallecido, José Fernando Grisales Patiño.

Tras diez años de su partida, la diva de la televisión colombiana le dedicó una sentida dedicatoria con la que señaló que, pese a no estar físicamente presente, sigue presente en su corazón y el de sus hermanas.

Contexto: Karol G reveló video inédito de sus inicios en la música: “Me da nostalgia”

Además, se refirió a su madre como ese “ángel” que lo acompaña en el cielo porque siempre fue su niño consentido. “Mi NANDO (como te llamábamos)… Hermano amoroso bendecido entre todas las mujeres de la casa (mamá hermosa y tus 4 hermanas), partiste hace 10 años (cómo pasa el tiempo) siempre te guardamos en nuestros corazones… recordándote y dándote gracias por tantos mimos que siempre nos diste!!“, escribió.

“Seguro estás con mamá… pues eras su niño consentido! Siempre recordándote hermano precioso!! Que el Señor Dios me los tenga juntos y felices en su presencia y la de la Virgen divina!!💕🙏 Solo amor en nuestros corazones!!”, agregó Grisales en su publicación que rápidamente acumuló más de 20 mil ‘me gusta’ y varios comentarios de admiración y cariño de sus seguidores.

Lo más leído

1. Inteligencia artificial identificó cuál es el negocio más rápido y rentable para alcanzar la riqueza en poco tiempo
2. Un especialista divulga imágenes mientras le aplica inyecciones en la cabeza al presidente Petro: “Todo tiene siempre un propósito”
3. Expresidente Álvaro Uribe Vélez hace importante anuncio sobre la elección del candidato del Centro Democrático a la Presidencia

Este sentido homenaje que Amparo Grisales le rindió a su hermano, fallecido en febrero de 2015, recuerda uno de los episodios más dolorosos de su vida, del cual habló en el matutino de Día a Día a inicios de este 2025, tras recordar a su mamá como esa persona que la impulsó a ser lo que es hoy en día, pues era quien la llevaba a sus clases de arte.

Según la diva de Colombia, al poco tiempo del deceso de su hermano, su mamá también falleció, por lo que afirmó que fue él quien se la llevó al cielo para que le hiciera compañía.

Contexto: La verdad sobre la salida de Jean Carlos Centeno del Binomio de Oro de América

“Cuando se fue mi hermano nunca la vimos llorando. Yo sí le vi la tristeza y cómo se fue derrumbando, para mi lo peor que le pasó a mi mamá fue haber perdido a su hijo, porque, que se vayan los papás, nos dio muchos años de vida y uno siempre tiene ese miedo (…) Literalmente se le partió el corazón por mi hermano y ella dijo que tenía que ayudarle a pasar el umbral”, dijo en su momento la también modelo.

Cabe mencionar que sobre el deceso de su madre, se conoce que se presentó en octubre de 2016 cuando tenía 85 años, después de luchar contra una infección pulmonar que la mantuvo hospitalizada durante ocho días en la Clínica del Country en Bogotá.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Francisco Bermúdez fue elegido como nuevo alcalde de Melgar, Tolima

2. Neymar y una imagen pocas veces vista tras histórica humillación con Santos en Brasil

3. El emotivo mensaje del abogado de Miguel Uribe Turbay: “Hoy lo recuerdo con la certeza de que su ejemplo trasciende”

4. María Carolina Hoyos agradece muestras de cariño a Miguel Uribe Turbay en la Carrera de la Solidaridad: “Hace un año te vi correr”

5. Cierran las urnas en Bolivia tras una jornada electoral con incidentes aislados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Amparo GrisalesRedes socialesFamososactrices colombianas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.