Amparo Grisales se enredó y cayó al piso en pleno desfile; no la perdonaron en redes: “perdió todo el aura de diva”

La reconocida jurado se quedó sin equilibrio y no pudo evitar la caída.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

11 de agosto de 2025, 12:30 a. m.
Amparo Grisales sufrió caída en la Feria de las flores 2025.
Amparo Grisales sufrió caída en la Feria de las flores 2025. | Foto: Montaje SEMANA | Caracol Televisión - X: @EltrinoCo

La actriz y famosa jurado de ‘Yo me llamo’, Amparo Grisales, quien también es conocida como la diva de Colombia, se encuentra en Medellín participando en los eventos de la tradicional Feria de las Flores.

Durante uno de los desfiles de este domingo 10 de agosto (cierre de la feria), Amparo fue protagonista de un incidente que rápidamente se volvió viral en redes sociales: una aparatosa caída en plena pasarela.

Contexto: Amparo Grisales expuso delicada situación e hizo llamado; fue víctima de peligroso tema: “El problema es la estupidez humana”

Su caída, que se dio porque se le dobló uno de sus pies en los que llevaba tacones, fue captada por varios asistentes que no dudaron en registrar el momento con las cámaras de sus celulares.

Los videos compartidos en redes muestran a Grisales caminando con elegancia, hasta que pierde el equilibrio y termina en el suelo.

@jhorman_rc

#amparogrisales #feriadelasflores #caida #amparitogrisales #medellín no sé si ver a amparo levantarse o a la señora que quería grabar a amparito Caída. 🙂

♬ som original - Jhorman Alberto Rami

Lo que le sucedió dio de qué hablar en las redes sociales como era de esperarse y los internautas reaccionaron, sobre todo mencionando que el tipo de calzado que utilizaba no era el adecuado para este tipo de eventos donde había demasiada caminata.

“El afán de andar en tacones a cada rato, eventos como esos es para estar más cómodos”; “Dios mío, qué pecao’”; “Perdió todo el aura de diva”; “Si ven, la edad no llega sola”; “Amparo ya no está para esos trotes”; “Los años hacen perder el equilibrio”; “Es que a esa edad ya no está para andar sola en la calle”, fueron algunos de los comentarios de las personas.

Amparo Grisales reaccionó a show de Gloria Trevi
Amparo Grisales | Foto: YouTube Yo me llamo edición Colombia

Otro de los momentos que llamó la atención fue que en el video viralizado no solo se ve a Amparo, sino también a una señora en las graderías que intentó grabar con su celular el momento, pero le ganaron los nervios y la ansiedad y no pudo captar la caída. Este momento también fue blanco de comentarios en redes.

Contexto: Marcela Carvajal expuso verdad tras su vínculo con Amparo Grisales; destapó detalle del pasado: “Dame la cachetada”

“La de rosado casi toma la foto el otro año”; “La foto era para hoy”; “Han pasado 84 años y la señora de rosado nunca pudo tomar la foto”; “A la de rosado no le salió la maldad”; “La señora de rosado diciendo Amparo vuélvete a caer que me falta grabar”; “No alcanzó ni a desbloquear el celular”; “La señora no alcanzó al chisme”; “Me llaman cuando la señora logre tomar la foto, por favor”; “Soy la de rosado con la calculadora en un momento importante para tomar fotos”, escribieron algunos de los internautas.

A pesar del golpe, la artista se reincorporó con una sonrisa y continuó el recorrido, demostrando su profesionalismo y carácter.

Noticias Destacadas

