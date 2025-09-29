Carolina Cuervo se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión colombiana, impactando con su talento y desarrollo en distintas producciones como Oki Doki, La venganza de Analía y Garzón vive.

Tras robarse las miradas con su preparación como actriz, y finalista de MasterChef Celebrity 2024, la artista cautivó a los curiosos en una entrevista que concedió a Laura Acuña, para La sala de Laura Acuña, en la que navegó por sus raíces, su exposición mediática y la realidad que construyó.

En la charla, la presentadora recordó la relación amorosa que sostuvo Carolina Cuervo con Fabio Rubiano, reconocido artista, llevando una historia por 12 años. Los dos famosos intentaron manejar todo con discreción, evitando caer en polémicas o noticias maliciosas de esa época.

Pese a que todo terminó en 2011, la expareja le puso punto final al vínculo de una manera positiva, logrando tener una relación muy buena en el presente.

“Yo duré con Fabio del 99 al 2011. Uno tiene que aprender a guardar su privacidad… pueden decir lo que sea, hay que aprender que no importa lo que pase afuera (…) Fue una relación muy larga, duradera… Fabio me lleva 17 años, había una diferencia de edad. El final de nuestra relación fue muy amoroso por parte de los dos, como comprendiendo que ya era momento de soltarnos. Tengo una excelente relación con él hoy en día”, aseguró.

Carolina Cuervo en MasterChef Celebrity 2024. | Foto: Canal RCN

La celebridad reveló que lo particular de este noviazgo fue que muchas personas no tenían idea de que habían estado juntos, pese a lo expuesto que se vio en su momento. No obstante, recalcó su interés de siempre tener todo en privacidad, buscando esquivar lo mediático.

“Lo curioso es que mucha gente nos decía: ‘No sabía que ustedes eran pareja’. Nosotros no éramos íntimos de las redes sociales, no existía Instagram, y tampoco salíamos a hablar de nuestra relación. Siempre lo mantuvimos muy alejado de eso”, aseveró, reafirmando su intención de manejar privacidad en estos ámbitos.

“Creo que eso fue importante, porque a mí no me gusta… yo trato de exponer mi vida personal lo menos posible, y pues es personal y ahí quiero que se quede. Me hace falta tener esa privacidad. A veces es difícil porque estás expuesto”, agregó.