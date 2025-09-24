Una de las finalistas de la sexta temporada de MasterChef Celebrity fue Carolina Cuervo, quien se destacó por sus preparaciones y logró ganarse el cariño no solo de los jurados, sino también de los televidentes por su risueña personalidad y desenvolvimiento frente a las cámaras.

La bogotana es reconocida por ser la hija de Toni Navia, una de las directoras más importantes país, por lo que desde pequeña se acostumbró a estar en sets de grabación y tener la capacidad de apropiarse en diferentes escenarios.

¿Por qué pensó no dedicarse a la actuación?

Carolina Cuervo estuvo como invitada especial en el pódcast de la presentadora Laura Acuña, en el que habló de diferentes temas como los retos de su profesión y la influencia de su madre en su carrera.

“Muchas veces. Yo creo que es que uno en esta profesión, precisamente porque tiene cosas maravillosas, pero tiene otras que son difíciles, son duras y arduas”, respondió la actriz, afirmando que sí pensó dedicarse a otra cosa.

La bogotana también mencionó que otras de las razones que la hizo dudar si quería vivir de la actuación fueron las oportunidades que se le podían presentar en Colombia, pues considera que es un país que no reconoce a los artistas y llegó a pensar trabajar en una oficina, pero aseguró que no lo hubiera soportado.

Aunque Carolina escogió el mundo de la televisión y el cine por la flexibilidad en los horarios, los cambios en la rutina y la posibilidad de explorar cosas nuevas, se ha enfrentado a diversos retos.

“Yo creo que lo más difícil para un artista siempre es encontrar su voz propia”, confesó pues, a pesar de haber crecido en esta industria desde muy joven, con el pasar de los años se ha ido moldeando a las necesidades del espectador y por eso es importante tener clara la razón por la que decidió ser artista.

“Así es mi forma de ver el mundo, esta es mi forma de expresarlo y eso requiere de mucha pasión, porque si no tienes pasión, pues al tercer día te sucumbes en un universo”, recalcó Cuervo, haciendo referencia que es necesario tener disciplina y estar en una búsqueda constante para no rendirse.

Adicionalmente, la actriz manifestó haber transitado por muchos universos culturales porque la escritura la ha llevado por el mundo literario, el teatro, incluso el emprendimiento y tecnología, lo que le ha ampliado a visión del arte en el país.