Una de las presentadoras más queridas de la televisión, Laura Janeth Acuña Ayala, más conocida como Laura Acuña, se ha destacado por su trayectoria en los diferentes programas como su más reciente aparición en Yo me llamo, logrando cautivar con su personalidad y sorpresivos dotes de canto.

La bumanguesa sorprendió con las confesiones en la entrevista con Lo Sé Todo Colombia en donde reveló detalles de su vida privada como la razón y el proceso de su mudanza, si pensó en tener más hijos, cómo se encuentra su corazón y cuáles son los cambios en su pódcast La sala de Laura Acuña.

Al inicio de la conversación, la modelo confesó que el trasteo no ha sido fácil porque tienen demasiadas cosas como ropa que no caben en una sola caja y no ha podido instalarse por completo en su nueva casa.

“Yo la verdad pensé que iba a ser la casa por el resto de mi vida, o sea la hicimos y donde la construimos, estuvimos con ese ánimo que fuera la casa de nuestra vida. Pero resulta que los niños crecen y empiezan a tener otras necesidades”, confesó Laura, pues junto a su esposo pensaban quedarse ahí.

¿Cómo está el corazón de Laura?

“Me hice un chequeo ejecutivo el año pasado y este es cuento divino porque todo el mundo dice: ‘Ay, esta flaca que va a tener’. Pues, tenía triglicéridos altos”, reveló, afirmando que fue por la falta de movimiento y ejercicio.

“Con el corazón sano y fuerte por ahora. Entonces, pues ahí vamos, bien”, añadió, pues el electrocardiograma le salió bien, un examen que registra la actividad y el funcionamiento del órgano.

¿A quién le gustaría entrevistar?

Laura Acuña manifestó que habrá nuevos cambios en su proyecto, nuevas propuestas, creación de más contenido, pero está en los ajustes administrativos porque es un plan que requiere dinero y tenerlo completamente listo para poder presentarlo.

“Si quiero tener un personaje en particular. Quiero tener a Sofía Vergara, me encantaría poder entrevistarla”, confesó la modelo, afirmando que todavía no ha hecho el acercamiento a la actriz porque debe preparar la logística y el presupuesto por si debe viajar hasta donde ella se encuentre.

“Es una entrevista que necesito hacer en mi vida. La admiro infinitamente, me parece auténtica, muy talentosa, una vieja demasiado chévere y yo la quiero tener. Entonces ojalá pronto pueda decir que lo logré”, manifestó Laura.