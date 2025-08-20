Laura Acuña se ubicó como una de las presentadoras más conocidas de la televisión colombiana, destacando con su talento y preparación. Año tras año integró grandes producciones, llegando a conquistar el corazón de miles de personas que aplaudían su trabajo.

Sin embargo, lejos de la pantalla chica, algunas personas quisieron saber más de la vida privada de la famosa, indagando en las publicaciones que realizaba en redes sociales. Pese a lo discreta que ha sido la celebridad, más de uno ha intentado saber cómo va todo en su ámbito íntimo.

Laura Acuña, presentadora colombiana. | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

De hecho, recientemente, Laura Acuña sorprendió a más de uno con un inesperado post que realizó en su cuenta oficial de Instagram, el cual dejaba a la vista una decisión que tomó la presentadora junto a su familia.

Según se pudo observar, la modelo compartió una postal en las historias de su perfil, donde revelaba un nuevo camino que emprendía en el aspecto personal, pasando la página con su pasado y avanzando a una nueva oportunidad.

A pesar de que no entró en detalles, sí confirmó que le daría un giro a su realidad, involucrando a sus hijos dentro de este proceso que llevaba.

De acuerdo con lo que explicó en plataformas digitales, la integrante de Yo me llamo afirmó que se mudaba de su primera casa familiar, agradeciendo todo lo que disfrutó en aquel espacio. La bumanguesa indicó que fue bastante feliz, ya que ahí vio crecer a sus pequeños niños y pudo sentirse cómoda.

En el texto que ubicó dentro de la postal aclaró que había mucha emoción por este cambio en sus vidas, por lo que estaría compartiendo con los curiosos y seguidores cuando ya se trasteara.

“Hoy me despido de primera casa. Me diste mucha felicidad. Aquí nacieron mis hijos. Ahora nos preparamos para una nueva que les iré mostrando. Estamos tan emocionados”, señaló en la historia.

“Iniciamos una nueva historia en familia”, agregó, plasmando las expectativas que la inundaban.

Noticia de Laura Acuña sobre cambio de vivienda. | Foto: Instagram @lauraacunaayala

En varios instantes se apreció el inmueble que habitó la famosa, llevándose elogios por el estilo y el toque que le daba a los espacios. En algunos clips se le vio compartiendo con sus hijos en habitaciones o zonas de estar, llamando la atención de quienes disfrutaban de ver su huella en el hogar.