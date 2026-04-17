Laura Acuña mostró fotos y presumió lujoso vehículo que adquirió; cuesta $300 millones: “Y lo que viene”

Laura Acuña se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la televisión en Colombia, gracias a su talento y preparación, cualidades que la llevaron a participar en importantes producciones a lo largo de los años. Su trabajo le permitió ganarse el cariño de miles de televidentes que valoran su desempeño frente a las cámaras.

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No obstante, más allá de su faceta profesional, el interés del público también se ha centrado en su vida personal. A través de sus redes sociales, muchos han intentado conocer detalles de su cotidianidad, despertando curiosidad sobre su entorno íntimo. Aunque la presentadora ha optado por mantener un perfil reservado, esto no ha impedido que seguidores y usuarios sigan atentos a cada una de sus publicaciones

Recientemente, Laura Acuña, que suele llevar todo en reserva, llamó la atención con una inesperada publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram, luciendo una nueva adquisición que hizo. La famosa presentadora posó junto a un lujoso vehículo, sonriendo y manifestando la emoción que sentía.

En las postales, la conductora de televisión se ve luciendo un atuendo completamente en tono vinotinto, mientras lleva su cabellera suelta y unos lentes del mismo color. El vehículo, que es una lujosa y costosa camioneta, es de color gris.

“Con la nueva bebé. Por un año más de paseos y carreteras de mi hermosísimo país. Y lo que viene”, escribió en el pie de foto, donde reunió más de 10.000 likes.

En cuanto a la camioneta que dejó a la vista, se trata de una GWM Tank 500, un modelo que destaca por sus más de 340 caballos de fuerza, unos acabados elegantes y completos, además de tener buena tecnología y potencia.

El costo de este vehículo puede superar los 300 millones de pesos en Colombia, destacando también por sus detalles internos y el modo que beneficia al conductos para viajes extensos.