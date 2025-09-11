Suscribirse

Laura Acuña confesó las razones por las que se mudó y si tendrá más hijos: “Pensé que iba a ser la casa por el resto de mi vida”

La presentadora que hizo parte del programa de imitación ‘Yo me llamo’ contó por qué se cambió de casa y cómo ha sido ese proceso.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

11 de septiembre de 2025, 10:23 p. m.
Laura Acuña es una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana que se ha destacado por su sólida trayectoria con su aparición en diferentes programas como Yo me llamo y su nueva faceta en la producción de su pódcast.

La bumanguesa, reconocida también por ser modelo, sorprendió hace unos días con la noticia de su mudanza de su primera casa familiar, lugar donde vio crecer a sus hijos, fue feliz y sintió cómoda.

Iniciamos una nueva historia en familia”, escribió en la imagen que subió a su historia, mostrando las expectativas que este cambio le generaban, pero sin explicar el porqué de su decisión.

Sin embargo, en una reciente entrevista en Lo sé todo Colombia, confesó lo que sucedió y las razones por las que no se ha referido a este tema, a pesar de recibir constantes mensajes que le preguntan sobre la mudanza.

Esto de hacer un trasteo, esto de organizar la casa, pasan un millón de cosas”, afirmó Laura, haciendo referencia que muchas cosas de las que tiene ya no le caben en su nuevo hogar, pues junto a sus hijos tienen demasiada ropa, incluso vestidos de una sola postura y por eso se ha demorado en instalarse por completo.

Laura Acuña habló de su trasteo y la razón de su decisión en 'Lo Sé Todo Colombia'.
Laura Acuña habló de su trasteo y la razón de su decisión en 'Lo Sé Todo Colombia'. | Foto: Captura de Instagram @losetodocol / @christiancastanedag

Yo la verdad pensé que iba a ser la casa por el resto de mi vida, o sea la hicimos y donde la construimos, estuvimos con ese ánimo que fuera la casa de nuestra vida. Pero resulta que los niños crecen y empiezan a tener otras necesidades”, añadió la mujer.

La presentadora también mencionó que el cambio es porque sus hijos pasarían más tiempo en clases y cursos porque querían practicar deportes como fútbol. Así que, prefería mudarse para que las distancias no fueran tan largas y dejarán de llegar tarde a la casa.

Preferimos estar en un lugar donde ellos tengan la facilidad de estar en las clases que le gusta”, agregó Laura, revelando que en muchas ocasiones gastaba una hora o más en sus desplazamientos, y sus pequeños Helena y Nicolás son su prioridad.

Al estar hablando de sus hijos, el entrevistador aprovechó para preguntarle si le gustaría agrandar la familia, a lo que ella respondió que lo hubiera pensado si sus dos embarazos no hubieran sido tan complicados, pues tuvo problemas de fertilidad a causa de su enfermedad.

La presentadora Laura Acuña comentó que en este momento le quiere dedicar tiempo a sus niños de siete y ocho años, apoyándolos en lo que ellos quieran hacer porque, aunque ella es abogada de profesión, decidió trabajar en algo diferente.

