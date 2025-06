En el capítulo 115 de Yo me llamo , los televidentes quedaron sorprendidos luego de que, de manera inesperada, la presentadora Laura Acuña apareciera en el escenario para cantar No me acostumbro, una de las canciones más populares de Rey Ruiz, como símbolo de agradecimiento por lo que fue su participación en la décima temporada del programa de imitación.

“Estoy muy feliz y agradecido de compartir con todos ustedes, con todo el público colombiano. Yo les agradezco a mis dos compañeros de mesa y a ti (Laura) y a Melina porque me he gozado al 100% este programa. Quiero agradecerles a todos los de la producción por todas las atenciones que he recibido, me voy con el corazón lleno”.