María Claudia Tarazona, entre lágrimas, confesó cómo le contó a su hijo sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Papá no lo logró”

El 7 de junio de 2025 marcó un antes y un después para la familia de Miguel Uribe Turbay. Ese día fue víctima de un atentado que meses más tarde, en agosto, terminaría costándole la vida.

María Claudia Tarazona reveló que no descarta considerar una eventual fórmula vicepresidencial en estas elecciones

Su muerte no solo sacudió el escenario político del país, donde se desempeñaba como senador y precandidato presidencial, sino que dejó un profundo vacío en su círculo más cercano.

Desde entonces, el duelo ha sido especialmente duro para su padre, su hermana y su esposa. Fue precisamente María Claudia quien, en una reciente conversación con Laura Acuña, abrió su corazón para recordarlo.

La entrevista se dio en el espacio digital de la periodista, La sala de Laura Acuña, donde compartió detalles íntimos sobre la ausencia y el impacto que ha significado su partida.

María Claudia Tarazona reveló cómo le contó a su hijo del asesinato de Miguel Uribe Turbay

En este espacio, la abogada habló de lo que sintió por el asesinato de su esposo, pero uno de los puntos que llamó la atención y por el que aseguró que recibió bastantes críticas fue el hecho de que le contara a su pequeño hijo Alejandro todo lo que sucedió con su papá, sin ocultarle ni disfrazarle absolutamente nada.

“Me tocó decirle: ‘Es que a tu papá le dispararon’. Yo me asesoré antes; quiero decirte que mucha gente me juzgaba: ‘¿Por qué le dices?, ¿por qué esto?’, y pues los que saben, saben y uno no se pone a debatir cómo se maneja el duelo y cómo se maneja la información en un niño [sic]“, dijo inicialmente.

María Claudia Tarazona y su familia, en la tumba de Miguel Uribe Turbay en el Cementerio Central. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

María Claudia afirmó que siempre ha estado “muy bien rodeada”, y por esta razón, Laura Acuña le preguntó: ¿Y te dijeron que era mejor decirle las cosas tal cual?”.

La abogada dejó claro que siempre estuvo acompañada de dos mujeres expertas en este tipo de situaciones.

“Expertas en crianza y son expertas en duelo y son expertas en crianza, sobre todo en niños pequeños, estuvieron conmigo, o sea, me acompañaron a contarle a Alejandro”, añadió.

“Yo me agaché y lo miré a los ojos y le dije lo que le había pasado a su papá, porque, entre otras, todos los niños sabían”, afirmó, asegurando que debía decirle a su hijo la realidad de lo que estaban viviendo, porque era una noticia nacional y de una u otra forma, él se iba a terminar enterando que habían atentado contra su papá.

“Fue una noticia que fue tan grande que niños de la edad de Alejandro, o más grandes, más chiquitos, todos sabían. Entonces, es una información que estaba ahí y que, finalmente, si él no la iba a recibir de parte mía, de igual forma se iba a enterar”, añadió.

Finalmente, cuando se dio a conocer la noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay, María Claudia tuvo que volver a enfrentar la conversación con su hijo, pero esta vez para decirle que su papá ya no estaba con ellos, que había muerto.

“Yo me agaché y le dije a Alejandro: ‘Mi amor, papá se murió y papá no lo logró’. Alejandro se me tiró encima y me dijo: ‘Mamá, todos los huesitos de mi cuerpo se salieron de su lugar’”, concluyó.