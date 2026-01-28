Gente

María Claudia Tarazona publicó doloroso mensaje por cumpleaños de Miguel Uribe Turbay; sería el número 40: “He llorado tanto por ti”

La abogada abrió su corazón y dejó ver el sufrimiento que vive en este día.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

28 de enero de 2026, 2:26 p. m.
María Claudia Tarazona dejó mensaje por el que hubiera sido el cumpleaños número 40 de Miguel Uribe Turbay.
El senador y precandidato a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe Turbay, falleció en el mes de agosto de 2025, luego de ser víctima de un atentado el siete de junio del mismo año.

El sentido mensaje de Miguel Uribe Londoño al cumplirse 35 años del asesinato de Diana Turbay

Desde entonces, su partida dejó una huella de dolor, sobre todo en su familia, padre, hermana y esposa principalmente, quien hoy lo recuerda con un nostálgico mensaje, igual que lo hizo el padre del senador, debido a que en este día, Uribe Turbay estaría cumpliendo 40 años.

María Claudia Tarazona se tomó sus redes sociales, en especial su cuenta de Instagram, para publicar varias fotografías junto a su difunto esposo y además las acompañó de un nostálgico mensaje en el que dejó ver lo duro que está siendo para ella enfrentar este día con su ausencia.

A Miguel Uribe Turbay le dispararon en la cabeza y en la pierna durante un mitin político en el barrio Modelia, en Bogotá.
“28 de enero. Estarías cumpliendo 40 años. Hoy es, sin duda alguna, el día más doloroso desde que atentaron contra tu vida. Me desperté con la cara mojada en lágrimas. No tuve tiempo de abrir los ojos, cuando ya la tristeza me estaba atravesando, sin tregua y sin piedad”, escribió inicialmente, mostrando lo complejo que fue para ella iniciar este día.

Madre de Yeison Jiménez se mostró indignada por tema que involucra a esposa del cantante e hizo aclaración: “Sin palabras”

Lady Noriega expuso a quien le aconsejó la cirugía de biopolímeros y dejó triste confesión: “Me han tenido que quitar, coser, sacar”

El polémico video que confirmaría la ruptura amorosa de Carmen Villalobos: “Llegaron refuerzos”

Marilyn Manson vuelve a enfrentar a la justicia; autoridades reactivaron demanda en su contra por agresión sexual

Predicciones del Niño Prodigio para hoy miércoles, 28 de enero

Se conoce verdad sobre la avioneta de Yeison Jiménez que se accidentó; destapan detalle del piloto: “Múltiples evidencias”

Horóscopo Chino: qué decisiones económicas conviene tomar este miércoles, 28 de enero del 2026

María Claudia Tarazona dice que Miguel Uribe Londoño no le ha contado si se lanza de nuevo a la Presidencia. Anuncia a quiénes apoyará al Congreso

María Claudia Tarazona se refiere al giro de la Fiscalía en el caso de su esposo Miguel Uribe Turbay: “Es un golpe duro”

“Miguel y yo lo admiramos”: el mensaje de María Claudia Tarazona tras la muerte de Yeison Jiménez

María Claudia se encargó de abrir su corazón y mostrar el dolor que lleva por no poder cumplir junto a él todo lo que se habían propuesto vivir juntos.

“Nuestro sueño de vivir la vida juntos ya no será. Ahora veo tus fotos y tu cara estará congelada en el tiempo, mientras yo envejeceré sin ti. Qué dolor tan infinito, amor lindo”, añadió la abogada.

A lo que agregó: “Nuestros planes, celebraciones y sueños ya no serán más. Ahora solo tengo los recuerdos de todos los cumpleaños que pasamos juntos, cómo transcurría la vida sin saber que, más pronto de lo que creíamos, se acercaría nuestro último día juntos en este mundo que no te pudo sostener”.

Por último, afirmó su deseo de estar junto a él, de volver a los momentos en los que fueron tan felices y, además, le pidió a Dios que le diera más fuerzas para continuar su camino y su vida lejos de él, pero siempre llevando su recuerdo con ella.

Defensa de Miguel Uribe Turbay muestra su preocupación tras el reverso de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, director de la UNP

“Cuánto quisiera estar allá, en ese pasado donde nuestros corazones latían juntos y yo aún te podía abrazar. Cuánto quisiera estar en ese pasado donde todo lo bueno y lo malo existía, pero siempre siendo tú y yo. Cuánto quisiera estar allá junto a ti y no haberte soltado jamás... He llorado tanto, amor, he llorado tanto por ti... Dios, por favor, apiádate de mí”, concluyó.

Noticias Destacadas