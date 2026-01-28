María Claudia Tarazona publicó doloroso mensaje por cumpleaños de Miguel Uribe Turbay; sería el número 40: “He llorado tanto por ti”

El senador y precandidato a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe Turbay, falleció en el mes de agosto de 2025, luego de ser víctima de un atentado el siete de junio del mismo año.

Desde entonces, su partida dejó una huella de dolor, sobre todo en su familia, padre, hermana y esposa principalmente, quien hoy lo recuerda con un nostálgico mensaje, igual que lo hizo el padre del senador, debido a que en este día, Uribe Turbay estaría cumpliendo 40 años.

María Claudia Tarazona se tomó sus redes sociales, en especial su cuenta de Instagram, para publicar varias fotografías junto a su difunto esposo y además las acompañó de un nostálgico mensaje en el que dejó ver lo duro que está siendo para ella enfrentar este día con su ausencia.

A Miguel Uribe Turbay le dispararon en la cabeza y en la pierna durante un mitin político en el barrio Modelia, en Bogotá. Foto: Suministradas a Semana por el equipo de prensa del concejal Andrés Barrios.

“28 de enero. Estarías cumpliendo 40 años. Hoy es, sin duda alguna, el día más doloroso desde que atentaron contra tu vida. Me desperté con la cara mojada en lágrimas. No tuve tiempo de abrir los ojos, cuando ya la tristeza me estaba atravesando, sin tregua y sin piedad”, escribió inicialmente, mostrando lo complejo que fue para ella iniciar este día.

María Claudia se encargó de abrir su corazón y mostrar el dolor que lleva por no poder cumplir junto a él todo lo que se habían propuesto vivir juntos.

“Nuestro sueño de vivir la vida juntos ya no será. Ahora veo tus fotos y tu cara estará congelada en el tiempo, mientras yo envejeceré sin ti. Qué dolor tan infinito, amor lindo”, añadió la abogada.

María Claudia Tarazona. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

A lo que agregó: “Nuestros planes, celebraciones y sueños ya no serán más. Ahora solo tengo los recuerdos de todos los cumpleaños que pasamos juntos, cómo transcurría la vida sin saber que, más pronto de lo que creíamos, se acercaría nuestro último día juntos en este mundo que no te pudo sostener”.

Por último, afirmó su deseo de estar junto a él, de volver a los momentos en los que fueron tan felices y, además, le pidió a Dios que le diera más fuerzas para continuar su camino y su vida lejos de él, pero siempre llevando su recuerdo con ella.

“Cuánto quisiera estar allá, en ese pasado donde nuestros corazones latían juntos y yo aún te podía abrazar. Cuánto quisiera estar en ese pasado donde todo lo bueno y lo malo existía, pero siempre siendo tú y yo. Cuánto quisiera estar allá junto a ti y no haberte soltado jamás... He llorado tanto, amor, he llorado tanto por ti... Dios, por favor, apiádate de mí”, concluyó.