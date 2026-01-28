Confidenciales

Miguel Uribe Turbay cumpliría 40 años este miércoles: su papá lo recordó con este mensaje

Miguel Uribe Londoño afirmó que la “inocencia” de Uribe Turbay fue herida de muerte.

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 11:51 a. m.
Miguel Uribe Londoño recordó a su hijo, Miguel Uribe Turbay, quien cumpliría 40 años
Miguel Uribe Londoño recordó a su hijo, Miguel Uribe Turbay, quien cumpliría 40 años Foto: Prensa de Miguel Uribe Turbay y SEMANA, respectivamente.

El fallecido senador y precandidato a la Presidencia, Miguel Uribe Turbay, cumpliría 40 años este miércoles, 28 de enero, pero el regreso de la violencia política a Colombia hizo que el congresista no pudiera celebrar esa fecha con su familia.

Su papá, el candidato presidencial Miguel Uribe Londoño, lo recordó en esta fecha y aseguró que está en campaña para que más padres colombianos no tengan que enterrar a sus seres queridos.

“Hace 40 años sostuve en mis manos un hermoso bebé, al que bautizamos Miguel, mi primer y único hijo, un bebé con la inocencia y la calma que solo transmiten los niños. Sin embargo, 39 años después, esa inocencia fue herida de muerte y mi hijo Miguel no alcanzó a celebrar sus 40 años. Llevo conmigo una profunda tristeza y hoy mis manos y mi corazón están vacíos”, expresó Uribe Londoño.

Uribe Turbay falleció el 11 de agosto después de luchar por su vida internado en una UCI de la Fundación Santa Fe de Bogotá durante más de un mes, tras el atentado que sufrió el sábado 7 de junio de 2025.

