POLÍTICA

Rodrigo Londoño, Timochenko, le hizo una exigencia al presidente Gustavo Petro: “No salimos del asombro”

El exjefe de las Farc está preocupado porque eliminaron una subdirección de la UNP que les brindaba apoyo en materia de seguridad a los firmantes de paz.

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 2:54 a. m.
Gustavo Petro y Rodrigo Londoño.
Gustavo Petro y Rodrigo Londoño. Foto: SEMANA

Rodrigo Londoño, quien fue conocido como Timochenko durante el tiempo en que ejerció como jefe máximo de las Farc, le hizo una exigencia al presidente Gustavo Petro.

A través de un video que divulgó en sus redes sociales, el exjefe guerrillero le habló con molestia al jefe de Estado y le pidió que revirtiera una decisión en la Unidad Nacional de Protección (UNP) que los deja desprotegidos tras la firma del acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos.

rodrigo londoño Excomandante de las Farc
rodrigo londoño Excomandante de las Farc Foto: Semana

“Señor presidente, Gustavo Petro, usted estuvo inmerso en un proceso de paz con el Estado colombiano. Yo lideré y firmé un acuerdo de paz con el Estado. Los dos sabemos que hay un tema muy sensible y es la seguridad de los firmantes”, dijo.

En La Habana —según contó Londoño— “logramos que del acuerdo quedara establecida la constitución de una entidad que garantizaría la seguridad de los firmantes: la subdirección especializada de seguridad y protección adscrita a la UNP, que se regiría por dos principios claves: confianza y exclusividad, principios que en este gobierno no se han tenido muy en cuenta”.

De acuerdo con Timochenko, en este 2026 los firmantes del acuerdo conocieron la firma de un decreto que elimina la subdirección especializada.

Gustavo Petro es, según Rodrigo Londoño, la única esperanza de preservar le camino de la paz en el país.
Gustavo Petro es, según Rodrigo Londoño, la única esperanza de preservar le camino de la paz en el país. Foto: Archivo Particular - Cortesía

“No salimos del asombro e incertidumbre, señor presidente Petro. Llevamos casi 500 firmantes muertos. Los grupos armados están presionando. Usted debe saber por informes de inteligencia cuánto ofrecen a cada firmante, según los años de experiencia que tengan. No es fácil el momento. Por tanto, señor presidente, las cosas como se hacen se deshacen”.

El presidente no se ha referido al tema. Tampoco el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez.

En 2025, Rodrigo Londoño le hizo otra denuncia pública a Petro tras el asesinato del exguerrillero Wilmer Ruiz, delgado en San Vicente del Caguán, en el Caquetá.

Él se convirtió en la víctima 445 desde que firmaron los acuerdos de paz en el gobierno Santos.

“Presidente Petro, siempre supimos que los amantes de la guerra buscarían sabotear el acuerdo de paz. Un gobierno progresista, de transición hacia un régimen más democrático, era necesario para blindar la paz y el pueblo lo logró. Le pido, honre el mandato popular”, le dijo Londoño.

Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko
Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko Foto: Presidencia

En otra publicación, el exjefe de las Farc le pidió al jefe de Estado cumplir la promesa que le hizo de poder ayudar a construir la paz del país.

“Presidente, el 2025 nos recibió con los problemas y angustias con las que nos despidió el 2024 y que usted prometió resolver el mes pasado. Siguen los asesinatos de firmantes (¡Ya 444!) y aún no se desembolsa la renta básica a los reincorporados. ¿Qué sucede?”, remató.

