Luis Carlos Sarmiento dice que hay que apoyar las campañas que busquen mejorar la seguridad: “El país está expuesto”

Los recientes acontecimientos de violencia, en especial en el departamento del Cauca, que han sido unánimemente rechazados y condenados, son hoy objeto de conversación y análisis de cara al proceso electoral que vive el país.

En consecuencia, se espera que tanto el Gobierno actual como quienes aspiran a sucederlo expliquen cómo frenar la creciente inseguridad. Justamente al ser preguntado sobre este tema, el banquero y empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo señaló la importancia de proteger la seguridad del país “de todas las maneras posibles”.

Al participar en un evento en la Escuela Colombiana de Ingenieros, en donde inauguraron una cátedra a su nombre, Sarmiento Angulo aseguró que la seguridad debe ser reclamada y que, por ende, apoya a “todas las campañas que tiendan a mejorar la seguridad”.

Frente a la reciente escalada violenta que sufre el país, confesó que, como muchos colombianos, está “muerto de la preocupación”, dado que Colombia entera está expuesta. Por eso insistió en que es necesario seguir luchando contra la inseguridad.