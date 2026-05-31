“Es una elección definitiva y crucial para el país”: Luis Carlos Sarmiento Angulo

Miles de colombianos han participado hoy, 31 de mayo, de la primera vuelta de la jornada electoral que definirá el presidente de la República para el periodo 2026-2030. Si hoy ninguno de los candidatos alcanza más del 50 por ciento de los votos, habrá una segunda vuelta el 21 de junio.

Uno de los votantes, fue el reconocido empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, fundador del Grupo Aval. En diálogo con SEMANA, Sarmiento, en primer término, destacó lo que llamó la “buena organización” del proceso electoral. “Miren cómo hemos prosperado, es una maravilla; esto funciona como un relojito”, dijo.

“Necesitamos que vuelva la técnica sobre la ideología”, dice Andesco y pide un plan de choque para que el país no se apague

De otro lado, advirtió, tras ejercer en la mañana de este domingo, su derecho al voto en la sede del Liceo Francés, al norte de Bogotá, que esta es “una elección definitiva y crucial para el país. Aquí estamos todos cumpliendo con el deber porque es indispensable”.

Acerca del panorama del país, en medio de estas elecciones, y el futuro de la nación, Sarmiento Angulo dijo que lo ve “muy bien”. Y agregó: “No es simplemente una ilusión, sino que las cifras analizadas nos conducen a que vamos a tener éxito, pero no es éxito de nosotros, sino éxito de Colombia”.

Frente al futuro económico y cómo se proyecta el país frente a los desafíos que ha tenido en los últimos años, el líder empresarial, insistió en que el país “ha prosperado mucho” y puso como ejemplo, de nuevo, la organización electoral. “Hace 20 años aquí esto era una revolución, tenía uno que andar por ahí preguntando”, dijo.

Esta es la lista de urgencias económicas que recibirá el nuevo Gobierno. Diagnóstico de 13 gremios claves

Señaló que el país, en la parte económica, está bien. “Está mejorando, estamos prosperando, eso está bien. Y la organización, ahí: medidas, órdenes, decretos que han salido últimamente, que ni para qué los comentamos, se comentan solos”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado a los colombianos: “Un llamado de ánimo, de triunfo. Colombia es Colombia, es un país valioso, lo queremos y tenemos que luchar por él hasta el último minuto”, puntualizó.