Adelina Guerrero, esposa de Armando Benedetti, lo volvió a hacer: envió mensaje político con su ‘outfit’

Adelina Guerrero Covo, la esposa del ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a vestir prendas con un mensaje político en medio de las votaciones de este 31 de mayo.

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A Guerrero se le vio con una camiseta blanca con un mensaje que dice “desarmar las palabras” y abajo “León XIV”, haciendo referencia a esa frase que dijo el papa recientemente.

“Desarmemos la comunicación de todo prejuicio y resentimiento, fanatismo y hasta odio; liberémosla de la agresividad. No necesitamos una comunicación atronadora y muscular, sino una capaz de escuchar y recoger las voces de los débiles que no tienen voz. Desarmemos las palabras y contribuiremos a desarmar la Tierra”, dijo el sumo pontífice recientemente.

Adelina Guerrero vistió con un mensaje. Foto: Suministrada API

Muchos han interpretado que este mensaje es en respaldo a Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico. En las elecciones del 8 de marzo, Guerrero había salido con un jaguar en sus prendas, un animal al que ha recurrido el presidente Gustavo Petro para representar a su gobierno.

Asimismo, el ministro del Interior mostró el voto que depositó por Iván Cepeda.