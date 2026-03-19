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Armando Benedetti le manda en vivo mensaje a Iván Cepeda de cara a las elecciones de 2026: “Si lo está pensando, está equivocado”

El ministro del Interior le habló de frente al candidato presidencial del Pacto Histórico.

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Redacción Debate
19 de marzo de 2026, 12:01 p. m.
De izquierda a derecha: Armando Benedetti e Iván Cepeda.
De izquierda a derecha: Armando Benedetti e Iván Cepeda. Foto: SEMANA

En El Debate de SEMANA, el ministro del Interior, Armando Benedetti, fue consultado sobre varios temas, entre estos, por el candidato presidencial del petrismo Iván Cepeda.

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Sobre ese punto, a Benedetti se le preguntó en El Debate si cree que la izquierda podría reelegirse para la Presidencia de la República, sola, sin alianzas políticas.

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Yo no sé si él piensa eso [Iván Cepeda], pero si lo está pensando, está equivocado porque no se llega solo. De entrada, es el partidor que tiene en favorabilidad o intención de voto; no es un secreto. No estoy participando en política, no estoy invitando a que nadie vote; yo tiré por el presidente Petro. Luego no está llegando solo; el partidor es el presidente Petro. De pronto, sin el presidente Petro, no existiría el candidato Cepeda”, dijo puntualmente Benedetti.

El ministro del Interior afirmó que la derecha en Colombia está dividida y que todavía no se sabe qué candidato presidencial recogerá esos votos del centro.

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“La derecha está dividida; faltan estos días para que se dirima quién es el candidato que va a recoger el centro. Quien recoja el centro es quien se va a disparar”, advirtió Benedetti.

Al inicio de El Debate, Benedetti le salió al paso a los rumores que dan cuenta de que, supuestamente, él saldría del Ministerio del Interior para apoyar la candidatura presidencial de Cepeda.

“Ha habido mucho chisme, mucho tonto diciendo bobadas, mucho montaje. Yo quiero quedarme hasta el 7 de agosto como ministro; yo ya estoy viejo para estar haciendo campaña, para estar de un lado para otro. Yo quiero quedarme hasta el 7 de agosto”, afirmó.

Entrevista Armando Benedetti, ministro del Interior
Entrevista Armando Benedetti, ministro del Interior Foto: Publicaciones Semana

Sin embargo, Benedetti no aclaró qué haría si Cepeda lo busca para que lo ayude en la campaña presidencial.

“Más que me busque, es que sí me necesite. Si no me necesita, pues nadie va a venir a hablar conmigo. Si llega un momento en que me necesita, pues llegará el momento que lo pensaré. Pero si usted me pregunta a mí qué quiere, qué le gusta, cuál es su futuro, es hasta el 7 de agosto como ministro”, recalcó el ministro del Interior en El Debate.