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Armando Benedetti contó el verdadero motivo por el que no le compra productos a Mario Hernández: “Nunca lo he hecho”

El ministro se refirió a la polémica después de que una congresista pidiera no comprarle al empresario.

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Redacción Debate
19 de marzo de 2026, 12:03 p. m.
Armando Benedetti y Mario Hernández.
Armando Benedetti y Mario Hernández. Foto: Semana

La congresista María Fernanda Carrascal desató todo un revuelo después de pedir, a través de sus redes sociales, que no se le compren productos a Mario Hernández o Arturo Calle por el apoyo que les están dando a los candidatos de derecha que buscan llegar a la Presidencia.

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Armando Benedetti habló en SEMANA y respondió a esta polémica, al tiempo que reveló que nunca le ha comprado algún producto al empresario que intentó aspirar al Senado por el Centro Democrático.

El ministro de Interior aseguró que, pese a que cree que no se entendió el mensaje de Carrascal, no estaría de acuerdo con llevar la ideología hasta este punto.

Acto seguido, hizo la confesión relacionada con que no ha comprado algún producto de Hernández.

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Armando Benedetti, ministro del Interior. Foto: PAULA LÓPEZ

“Yo en una época le compraba a Arturo Calle, con Mario Hernández nunca lo he hecho. No es por estar en contra de él, sino que las cosas que vende no las uso”, manifestó.

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Benedetti explicó que recién ingresó al Congreso de la República compró varias cosas de la marca de Arturo Calle.

Además, adquirió unos vestidos hace poco más de un año, ya que cree que son muy buenos los productos.

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Sobre el mensaje de María Fernanda Carrascal, el jefe de la cartera del Interior recalcó que, según él, ella en ningún momento dijo que no les compraran a los empresarios.

“Yo con mi mirada no entiendo que ella esté vetando que se les compre a ellos”, comentó.

Por otra parte, Benedetti confirmó que está pensando en lanzarse a las elecciones para intentar ser alcalde de Barranquilla. “Tengo ganas y le voy a jalar”, expresó.

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Por los más recientes resultados, según él, se evidencia que puede tener altas probabilidades de ganarle el pulso a la familia Char y convertirse en el nuevo mandatario.

“El estrato 1, 2 y 3 en Barranquilla es petrista, aunque si el candidato fuera Alejandro Char, que lo ha hecho bien, sería un poco difícil”, apuntó.

Pero si es otra persona, creo que las condiciones están dadas para que haya una nueva opción”, complementó.

Benedetti confesó que ya ha hablado con el presidente Gustavo Petro sobre esta decisión, aunque no quiso revelar qué le dijo el máximo mandatario. “A él le gustaría respaldarme”, dijo.

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En ese sentido, sostuvo que ya con el apoyo del presidente sería más que suficiente para aumentar sus opciones de ganar los comicios y convertirse en el nuevo alcalde de Barranquilla.

“Yo descansaría en agosto, mientras que en septiembre y en octubre me dedicaría a estudiar cómo es que Barranquilla debe tener un protagonismo mayor a nivel internacional”, expresó.

Ya en noviembre y diciembre empezaría a recorrer todos los barrios, entonces dejaría todo armado para después de febrero empezar la campaña”, añadió.