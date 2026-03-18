Elecciones

Armando Benedetti insiste en que se permita una “verdadera auditoría” del software electoral

El Ministerio de las TIC, dirigido por Carina Murcia, pidió que se establezca un calendario para la auditoría del sistema que solicita el Ministerio del Interior.

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Redacción Semana
18 de marzo de 2026, 12:20 p. m.
Encuentro de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales para las elecciones presidenciales del 31 de mayo.
Encuentro de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales para las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Foto: Cortesía prensa Ministerio del Interior / API

La cuestión del software electoral salió a relucir, una vez más, durante la primera reunión del Comité de Garantías Electorales que se desarrolla camino a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, le reclamó a la Registraduría que no basta con mostrar ese sistema, sino que es necesario que la entidad permita auditarlo.

El funcionario recordó que el Gobierno nacional está reclamando que el software, según su perspectiva, no está en manos del Estado. No obstante, el sistema que se utiliza ya es propiedad del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“El CNE dice que tiene el software, pero entonces, si existe el software, ¿por qué hay que contratar otro para el preconteo?”, cuestionó el ministro en el encuentro que se desarrolló con todos los actores electorales del país.

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Pero Benedetti tiene más cuestionamientos: “¿Por qué no ha habido una auditoría? Se ha mostrado el código fuente a dos mil personas de diferentes partidos, pero los técnicos dicen que se necesitan entre tres y cuatro semanas para auditar realmente el software“.

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El ministro también reclamó que los partidos puedan tener acceso a ese sistema durante y después de las elecciones presidenciales.

“Es necesario que se pueda hacer una verdadera auditoría del software para que se absuelvan las preguntas para que, entonces, desde el Ministerio de las TIC se pueda hacer esa famosa auditoría”, insistió Benedetti.

El funcionario reclama que los partidos puedan tener acceso al sistema durante el escrutinio para que comparen los resultados de las mesas con los que se habían informado durante el preconteo.

Benedetti, además, le pidió al delegado de la Registraduría que se informe una fecha en la que se podría hacer esa revisión.

¿Finalmente cómo quedará conformado el Congreso? El escrutinio ya está en el 97,8 %

La ministra TIC, Carina Murcia, solicitó establecer un plan de trabajo para ese proceso de auditoría. Entretanto, la Misión de Observación Electoral informó que existe un alto nivel de correspondencia (del 99,8 %) entre los resultados de preconteo y los escrutinios de las elecciones a Senado.