Elecciones 2026

¿Finalmente cómo quedará conformado el Congreso? El escrutinio ya está en el 97,8 %

Mientras 19 departamentos ya cerraron el escrutinio de Cámara, un fallo técnico en la digitalización de votos en el exterior tiene aún pendiente la conformación del Senado.

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Redacción Semana
17 de marzo de 2026, 6:40 p. m.
El único departamento que falta por conteo es el Atlántico, que frena el reporte total debido a solo 15 mesas pendientes.
El único departamento que falta por conteo es el Atlántico, que frena el reporte total debido a solo 15 mesas pendientes. Foto: JOSÉ VARGAS

El avance en el escrutinio nacional chocó contra un muro logístico en el extranjero. Según explicó Frey Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral (MOE), el cuello de botella informativo se originó en las sedes diplomáticas: “Hubo un escaneo que no sirvió por baja calidad”, aclaró Muñoz, refiriéndose a las actas E-14 que debieron digitalizarse de inmediato.

Ante este fallo, el abogado especialista en derecho electoral, Juan Carlos Huertas, advirtió que la digitalización no es opcional sino una obligación de transparencia. "La rigurosidad del embajador o cónsul debería ser pública al ciento por ciento. Si no lo hicieron, creo que hay cosas que pueden acarrear una investigación al funcionario", señaló el jurista, poniendo el foco sobre la gestión de la Cancillería.

Sin copias digitales legibles, la única vía legal es esperar las valijas físicas. No obstante, la MOE envió un mensaje de tranquilidad: el traslado cuenta con el respaldo de los formularios E-17 y E-19, custodiados bajo protocolos diplomáticos que garantizan la integridad del material en su viaje hacia Bogotá.

Cámara: 19 departamentos con curules seguras

El panorama en la Cámara de Representantes es más despejado. Según el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, 19 departamentos ya cerraron su proceso. Amazonas, Boyacá, Bolívar, Caldas y el Eje Cafetero ya tienen sus congresistas confirmados.

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El único que falta en el mapa nacional es el departamento del Atlántico, en donde todavía hay 15 mesas pendientes (13 en Barranquilla y 2 en Campo de la Cruz).

Pulso por el poder: el crecimiento de los bloques

Con el 98,78% consolidado, el tablero político muestra un crecimiento notable de las fuerzas principales con respecto a 2022. Lo que falta por verificar corresponde a la votación en el exterior, en donde la votación se extendió durante siete días. “Son siete bolsas de claveros por cada puesto, por eso es un poco más lento el proceso en el CNE”, precisó Huertas.

Mientras se define el último tramo, el Pacto Histórico asegura que sus cuentas internas les darían una curul adicional en la Cámara de Representantes, un ajuste que aún debe ser validado por el CNE.

Así van los escrutinios

  • Pacto Histórico: Suma 4.392.417 votos y asegura 12 curules. Con este resultado, superó sus 2.8 millones de votos de 2022
  • Centro Democrático: Alcanza 3.012.506 votos para 11 curules. Muestra un crecimiento sólido frente a los 1.9 millones de votos de 2022
  • Partido Liberal: Con su votación aún en consolidación, proyecta 11 curules y mantiene la fuerza tradicional
  • Partido Conservador: También en consolidación, asegura 11 curules en un empate técnico con Liberales y el Centro Democrático