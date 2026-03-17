El avance en el escrutinio nacional chocó contra un muro logístico en el extranjero. Según explicó Frey Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral (MOE), el cuello de botella informativo se originó en las sedes diplomáticas: “Hubo un escaneo que no sirvió por baja calidad”, aclaró Muñoz, refiriéndose a las actas E-14 que debieron digitalizarse de inmediato.

Ante este fallo, el abogado especialista en derecho electoral, Juan Carlos Huertas, advirtió que la digitalización no es opcional sino una obligación de transparencia. "La rigurosidad del embajador o cónsul debería ser pública al ciento por ciento. Si no lo hicieron, creo que hay cosas que pueden acarrear una investigación al funcionario", señaló el jurista, poniendo el foco sobre la gestión de la Cancillería.

Sin copias digitales legibles, la única vía legal es esperar las valijas físicas. No obstante, la MOE envió un mensaje de tranquilidad: el traslado cuenta con el respaldo de los formularios E-17 y E-19, custodiados bajo protocolos diplomáticos que garantizan la integridad del material en su viaje hacia Bogotá.

Cámara: 19 departamentos con curules seguras

El panorama en la Cámara de Representantes es más despejado. Según el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, 19 departamentos ya cerraron su proceso. Amazonas, Boyacá, Bolívar, Caldas y el Eje Cafetero ya tienen sus congresistas confirmados.

El único que falta en el mapa nacional es el departamento del Atlántico, en donde todavía hay 15 mesas pendientes (13 en Barranquilla y 2 en Campo de la Cruz).

Pulso por el poder: el crecimiento de los bloques

Con el 98,78% consolidado, el tablero político muestra un crecimiento notable de las fuerzas principales con respecto a 2022. Lo que falta por verificar corresponde a la votación en el exterior, en donde la votación se extendió durante siete días. “Son siete bolsas de claveros por cada puesto, por eso es un poco más lento el proceso en el CNE”, precisó Huertas.

Mientras se define el último tramo, el Pacto Histórico asegura que sus cuentas internas les darían una curul adicional en la Cámara de Representantes, un ajuste que aún debe ser validado por el CNE.

Así van los escrutinios