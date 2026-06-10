La Misión de Observación Electoral lanzó fuerte alerta sobre la segunda vuelta presidencial

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), advirtió sobre la delicada situación de seguridad que enfrenta Colombia y su impacto directo en la libertad de los ciudadanos al momento de ejercer su derecho al voto.

Elecciones presidenciales: esta es la línea de la MOE para denunciar posibles irregularidades electorales

La directora insistió en que este es el proceso electoral más difícil que ha atravesado el país en los últimos 20 años y expresó su preocupación por lo que está ocurriendo con las campañas políticas, a menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial.

“Así de sencillo, en 20 años nunca habíamos estado en un proceso electoral como este. Tan difícil como este, con tanta incertidumbre frente a las reglas, con tanta pugnacidad entre los participantes del proceso electoral, pero, sobre todo, con tanta incertidumbre frente a las reglas que gobiernan el proceso electoral”, fueron las palabras de Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), sobre la segunda vuelta presidencial.

Elecciones urnas votaciones Foto: Adobe Stock

Barrios también indicó que la desinformación difundida a través de las redes sociales está llevando al país a un panorama complejo e incluso peligroso.

“Ha sido terrible en este proceso electoral, y esto tenemos que sentarnos a pensar, cuál es el impacto que tiene en la democracia el uso de las redes sociales potenciado con inteligencia artificial. Porque este país ha aguantado la violencia, la institucionalidad de este país es muy fuerte, pero pareciera que posiblemente no aguante las redes sociales desbocadas usando inteligencia artificial, enviando mensajes de odio y desinformando masivamente”, indicó Barrios.

Asimismo, hizo un llamado a los ciudadanos y a los actores políticos a moderar el tono de la campaña electoral.

“Dejar de utilizar la inteligencia artificial que desinforma o genera odio como una estrategia de marketing político. Las campañas puede que no lo estén haciendo, pero algunos de sus simpatizantes sí”, manifestó.

El debate sobre la seguridad y las garantías en las elecciones incluso se desplazó a la justicia con una serie de tutelas que terminaron metidas en las campañas electorales con prohibiciones como el uso de camisetas de la selección Colombia o las señales castrenses como la usada por la campaña de Abelardo de la Espriella: “Firmes por la Patria”.