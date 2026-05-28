La curiosa respuesta de Armando Benedetti sobre por qué le serviría que Paloma Valencia llegara a la presidencia

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el ministro del Interior, Armando Benedetti, admitió entre risas que en el mejor de los escenarios a él le convendría que la que llegara al Palacio de Nariño fuera la candidata Paloma Valencia.

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La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: Semana

El comentario surgió luego de que se le indagara por su relación de cercanía, que según él mismo es casi nula, con el candidato del petrismo, Iván Cepeda, quien ha asegurado abiertamente que en su gobierno “se acaban los Benedettis”.

En medio de la entrevista, Julio Sánchez Cristo le recordó al ministro que “para nadie es un secreto que usted no está en el circuito de Cepeda; es más, en algún discurso dijeron ‘aquí se acabaron los Benedettis el 7 de agosto’. Por ahí no hay ambiente”.

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Armando Benedetti, ministro del Interior. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

También puso de presente que en el eventual gobierno de De la Espriella tampoco habría cabida para Benedetti y que, de hecho, como lo ha dicho ‘El Tigre’, serían judicializados para que paguen por las presuntas conductas irregulares durante el gobierno Petro.

Así las cosas, Benedetti, de manera jocosa, admitió que el único escenario que le serviría sería la victoria de Paloma Valencia, pues fue en esa campaña donde aterrizaron varios de sus amigos políticos tradicionales que han acompañado su carrera por más de 20 años.

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Bogotá. Mayo 24 de 2026. La candidata del Centro Democrático Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, realizaron el cierre de su campaña política para las elecciones presidenciales. (Colprensa - Lina Gasca) Foto: Colprensa

“Por el lado de Paloma, usted está lleno de amigos. Lo mejor que le pasaría a usted es que gane Paloma, ¿o no?”, le preguntó Julio Sánchez Cristo al ministro, a lo que, entre risas, Benedetti le respondió: “Si fuera usted mi mamá, tendría razón”.