J. Mauricio Gaona rechaza montajes en redes sociales con “frases que no he dicho para hacer proselitismo político”

El profesor J. Mauricio Gaona se ha convertido en un referente en materia de opinión pública en Colombia. Sus advertencias sobre lo que está en juego en esta elección presidencial, atravesada por la Constituyente, han tenido eco. Muestra de esto es que la primera edición de su libro, La Constitución soy yo, se agotó en los tres primeros días tras su lanzamiento la semana pasada.

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En esta recta final de la carrera presidencial han aparecido en redes sociales decenas de mensajes atribuyendo frases al profesor para hacer proselitismo a algunos candidatos o ideas. Frente a esto, el jurista escribió un comunicado en sus redes sociales:

“Expreso mi enérgico rechazo ante la circulación de montajes ficticios en redes sociales que pretenden instrumentalizar mi buen nombre con frases que no he dicho para hacer proselitismo político”, aseguró.

“Como constitucionalista independiente, mis críticas al actual gobierno y a su candidato se fundamentan, principalmente, en la rigurosa defensa del orden constitucional, la democracia y los riesgos institucionales que sus propuestas, palabras y acciones representan. Cualquier atribución especulativa sobre declaraciones mías en relación con la situación procesal del candidato en otro país es falsa, falta a la verdad y al respeto que exige el debate público en un momento de singular importancia para la nación”, agrega.

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Al final, el profesor Gaona señala: “Por tanto, recuerdo a la opinión pública que las únicas declaraciones que pueden ser atribuidas al suscrito son aquellas que tienen soporte directo en publicaciones hechas en mis redes oficiales, libros, artículos o entrevistas visuales concedidas a medios de comunicación”.