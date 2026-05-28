El excanciller Álvaro Leyva viajó a Madrid para radicar en la Casa de América su propuesta de país previa a las elecciones presidenciales. Desde allá el exministro advirtió que el presidente Gustavo Petro tendría un “plan sinestro” que llevaría a cabo después de los comicios.

Esa idea plantea que el presidente Petro se retire del cargo si llega a asegurar que hubo fraude en los comicios, para que la Presidencia sea asumida por la vicepresidenta Francia Márquez y se convoque a una comisión internacional que se encargue de revisar el escrutinio.

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“Acabo de radicar la propuesta Leyva en la Casa de América en Madrid, España. Desde esta ciudad Gustavo Petro dijo que podría no aceptar el resultado electoral. Hay que salvar a Colombia de su plan siniestro”, expresó el excanciller en su cuenta de X.

Leyva señala que ese grupo de expertos estaría integrado por congresistas de la región, eurodiputados, El Vaticano y la ONU para que sean esos actores los encargados de revisar el software electoral y las actas de votación. “Piénselo, Gustavo. Piénselo con detenimiento porque lo demás no le va a salir bien. Abelardo de la Espriella será el próximo presidente”, concluyó el excanciller en su mensaje al mandatario.