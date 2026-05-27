Policía posterga adjudicación de licitación por 60.000 millones de pesos para el programa de erradicación manual

Tras varios rumores de presunta corrupción en la licitación por 60.000 millones de pesos para el programa de erradicación manual en la Policía de Antinarcóticos, SEMANA conoció que la institución postergó la adjudicación que estaba programada para este jueves 28 de mayo.

La Policía prepara millonaria licitación para erradicación manual. Foto: León Darío Peláez

Fuentes de la Policía le confirmaron a SEMANA que la licitación está siendo analizada por comités expertos en contratación en especial de la ley 80.

Según las fuentes que consultó SEMANA, los comités fueron conformados por personal experto de la Policía de diferentes unidades, con el propósito de evitar que el millonario contrato quede en manos de contratistas que después no puedan cumplir con lo pactado.

El contrato es el PN-Diran-SA-MC-001 2026, que tiene como propósito “la prestación del servicio integral para la erradicación manual de cultivos de uso ilícito con grupos móviles de Erradicación.

SEMANA conoció que los presuntos hechos de corrupción fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y ante los organismos de control.