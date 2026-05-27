Gustavo Petro cuestionó a la Policía y al Ejército por las órdenes impartidas durante su Gobierno: “No digamos que siempre se obedece”

Una particular declaración dio el presidente de la República, Gustavo Petro, en medio de una agenda regional que lideró en el Caribe, donde se reunió con varios habitantes de esa zona del país.

El jefe de Estado, en uno de los apartes de una declaración que entregó desde Sincelejo, en el departamento de Sucre, cuestionó a la Policía y al Ejército por las órdenes que impartió durante su Gobierno, el cual está próximo a llegar a su fin.

Petro sorprendió con respuesta sobre quienes se han acercado a su Gobierno: “Sacarlas antes que lo saquen a uno”

Además, el mandatario colombiano hizo una reflexión sobre la postura que debe asumir un presidente al acatar las órdenes que da el pueblo: “Cuando convences, no necesitas de la orden. Sin embargo, los gobiernos pasados han sido realmente gobiernos contra el pueblo, muchas veces contra la vida misma de la gente. Para su bienestar no han gobernado, sino para unos pocos”.

“La historia reciente de Sucre es una historia que hay que leer e incluso indagar y, en esa medida, convencer al pueblo se vuelve lo fundamental. Y no solo convencerlo, sino hacer que en el corazón de la gente del pueblo estén los mayores deseos e ilusiones”, avanzó Gustavo Petro.

Sumado a ello, expresó: “Si te juntas a esos deseos e ilusiones y tratas de volverlos realidad, convences y no tienes que dar órdenes al pueblo, sino al revés. La democracia consiste en que el pueblo le da órdenes al presidente. Si eso no pasa, no hay democracia”.

“Hay otra cosa que se le puede llamar de otra manera. Pero la democracia es que el presidente obedece y el pueblo ordena. Para ordenar, hay que ordenarse como pueblo, organizarse”, insistió desde Sincelejo el mandatario colombiano.

Y concluyó el jefe de Estado: “Pero, en general, no es el presidente el que da órdenes. Le doy órdenes a la Policía y al Ejército, no digamos que siempre se obedece, pero el presidente debe obedecer las órdenes de la gente”.

Gustavo Petro hizo inesperada confesión sobre la barrida que ordenó en la Fuerza Pública: “Cometimos injusticias”

Cabe reseñar que, hace varios días, el mandatario colombiano indicó frente a la barrida que ordenó en la Fuerza Pública: “Yo no sé si saqué a todos los que había que sacar; yo creo que cometimos injusticias y que dejamos gente que debíamos sacar. Yo no conocía el mundo interior del Ejército o de la Policía y es un mundo complejo, pero veo los hechos”, puntualizó en diálogo con Noticias Caracol.